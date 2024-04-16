ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

月底救星！40元羊肉湯、65元羊肉炒飯　台南隱藏小店大公開

台南吃貨愛吃輝

台南吃貨愛吃輝 台南吃貨愛吃輝

出生於新北市，後來讀書在台南，就從此愛上台南的天氣、食物、人文，還有滿滿的人情味，寫出最真實的口感，譜出最純真的感受。

撰文攝影／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊、整理／實習記者黃亭詠

這間台南羊肉雖然在大路邊上，不過算是非常不起眼，像是附近的在地人才會吃的小店，對面就有停車場，內用環境陽春但不髒亂，一碗40元的價格是月底的好夥伴，除了羊肉湯還有炒飯、蓋飯等料理，月底可以輕鬆地解決一餐。

▲▼台南羊肉，一碗羊肉湯只要40元，看似不起眼的小店卻是附近上班族的月底好朋友。（圖／愛吃輝提供）

▲台南羊肉，一碗羊肉湯只要40元，看似不起眼的小店卻是附近上班族的月底好朋友。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

家傳羊肉資訊

▲▼台南羊肉，一碗羊肉湯只要40元，看似不起眼的小店卻是附近上班族的月底好朋友。（圖／愛吃輝提供）

▲店家位在台南市南區健康路一段，位置算是好找，不過人潮倒是不多。

▲▼台南羊肉，一碗羊肉湯只要40元，看似不起眼的小店卻是附近上班族的月底好朋友。（圖／愛吃輝提供）

▲內用區座位不算少，但環境上稍嫌陽春。

▲▼台南羊肉，一碗羊肉湯只要40元，看似不起眼的小店卻是附近上班族的月底好朋友。（圖／愛吃輝提供）

▲羊肉湯40元。

▲▼台南羊肉，一碗羊肉湯只要40元，看似不起眼的小店卻是附近上班族的月底好朋友。（圖／愛吃輝提供）

▲價格上非常便宜不能續湯，湯頭就是中規中矩。

▲▼台南羊肉，一碗羊肉湯只要40元，看似不起眼的小店卻是附近上班族的月底好朋友。（圖／愛吃輝提供）

▲羊肉炒飯65元，個人覺得稍嫌普通，甚至比較像是沒有香氣的油飯。

▲▼台南羊肉，一碗羊肉湯只要40元，看似不起眼的小店卻是附近上班族的月底好朋友。（圖／愛吃輝提供）

▲家傳羊肉菜單。

整體來說：
這間的羊肉你絕對不要設想他有多好吃，但是它的價格真的很便宜，如果又要靠夭口味又要價格便宜，那真的不適合你，說是這樣說，可是我也是屬於不會再回訪的類型，至於google map的評論回復，我是越看越有趣。

原本老闆有賣燴飯，客人說像鼻涕一樣，老闆回「有吃過羊肉炒飯，覺得不錯，代表你是舊客了。我的燴飯真的不好吃，原本要停賣，可是炒飯累積的舊客已經超過自己能力的負擔，再增加會職業傷害，所以必須得再多一道不要出力的菜，目前選擇的是燴飯，也只能邊賣邊聽聽大家的意見，慢慢改變，謝謝你寶貴的意見。」真心覺得滿可愛的，還沒準備好就拿客人當實驗品，是一個很妙的狀態，但是如果你想喝一口熱湯又想吃羊肉，確實是可以來上一碗解解饞

家傳羊肉資訊

店家地址：台南市南區健康路一段439號
營業時間：12：00－22：00（周三六公休）
電話： （06）265－6969

台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊
台南親子部落客、旅行Youtuber，南部好吃好玩好旅遊《跟著愛吃輝好食》 用真實記錄南台灣，集合大台南、高屏、台中、雙北食記。部落格粉絲專頁Instagram

【你可能也想看】

►網友票選台南「非連鎖咖啡」前7名！深入古厝、威士忌布丁太銷魂
►在地飄香近20年、八大小姊姊的口袋名單！台南低調老字號炒飯
►台南30年隱藏版小吃！60元排骨飯、35元餛飩麵　在地人從小吃到大

關鍵字： 家傳羊肉 美食雲 美食情報 達人美食 台南美食 炒飯 羊肉湯 台灣特色系列 愛吃輝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

海上不倒翁360度翻轉！　龍德造船「自動扶正船」

推薦閱讀

跟「林聰明砂鍋魚頭」系出同門！嘉義人愛店飄香30餘年、加湯免費

跟「林聰明砂鍋魚頭」系出同門！嘉義人愛店飄香30餘年、加湯免費

網友票選台南非連鎖咖啡廳第5名！老屋主視覺　隱藏巷弄中超難找

網友票選台南非連鎖咖啡廳第5名！老屋主視覺　隱藏巷弄中超難找

在地人才懂喝的焦香味！台南西港15元花生牛奶　濃厚香氣有米漿感

在地人才懂喝的焦香味！台南西港15元花生牛奶　濃厚香氣有米漿感

台南深夜咖啡藏「偽日本」平行時空！停滯在日治時期的古早老厝

台南深夜咖啡藏「偽日本」平行時空！停滯在日治時期的古早老厝

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366