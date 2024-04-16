月底救星！40元羊肉湯、65元羊肉炒飯　台南隱藏小店大公開

出生於新北市，後來讀書在台南，就從此愛上台南的天氣、食物、人文，還有滿滿的人情味，寫出最真實的口感，譜出最純真的感受。

撰文攝影／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊、整理／實習記者黃亭詠

這間台南羊肉雖然在大路邊上，不過算是非常不起眼，像是附近的在地人才會吃的小店，對面就有停車場，內用環境陽春但不髒亂，一碗40元的價格是月底的好夥伴，除了羊肉湯還有炒飯、蓋飯等料理，月底可以輕鬆地解決一餐。

▲台南羊肉，一碗羊肉湯只要40元，看似不起眼的小店卻是附近上班族的月底好朋友。

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家傳羊肉資訊

▲店家位在台南市南區健康路一段，位置算是好找，不過人潮倒是不多。

▲內用區座位不算少，但環境上稍嫌陽春。

▲羊肉湯40元。

▲價格上非常便宜不能續湯，湯頭就是中規中矩。

▲羊肉炒飯65元，個人覺得稍嫌普通，甚至比較像是沒有香氣的油飯。

▲家傳羊肉菜單。

整體來說：

這間的羊肉你絕對不要設想他有多好吃，但是它的價格真的很便宜，如果又要靠夭口味又要價格便宜，那真的不適合你，說是這樣說，可是我也是屬於不會再回訪的類型，至於google map的評論回復，我是越看越有趣。

原本老闆有賣燴飯，客人說像鼻涕一樣，老闆回「有吃過羊肉炒飯，覺得不錯，代表你是舊客了。我的燴飯真的不好吃，原本要停賣，可是炒飯累積的舊客已經超過自己能力的負擔，再增加會職業傷害，所以必須得再多一道不要出力的菜，目前選擇的是燴飯，也只能邊賣邊聽聽大家的意見，慢慢改變，謝謝你寶貴的意見。」真心覺得滿可愛的，還沒準備好就拿客人當實驗品，是一個很妙的狀態，但是如果你想喝一口熱湯又想吃羊肉，確實是可以來上一碗解解饞

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店家地址：台南市南區健康路一段439號

營業時間：12：00－22：00（周三六公休）

電話： （06）265－6969

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