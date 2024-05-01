中壢微醺約會勝地！尋覓老宅咖啡先筆記　夜晚搖身一變浪漫酒吧

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

這間中壢咖啡廳身為老宅控的我直接被這樣的老舊氛圍給迷住，其實早就在我的口袋名單很久了，一直拖到現在才前往實在是有點說不過去，這裡不僅有咖啡甜點的選擇，更有酒精飲品可以微醺。佇立中壢老街溪畔，從中午12點一直到凌晨1點，不只是下午的好去處，更是夜晚下班後放鬆買醉的地方。

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▲佇立於中壢老街溪畔旁，一棟外觀老舊的建築特別的顯眼，這裡不僅僅是中壢咖啡廳，同時也是一間中壢夜晚約會的好勝地。

環境介紹

推開了門走進一樓的空間裡，瞬間有一種滿滿的故事氣息流淌在整個空間中，而且在這裡不時還有溪水聲立體的環繞著，更是增添了氛圍感，可以讓人完全沈浸在這樣的懷舊感中。

空間不大整體環境舒適

總共有兩層樓，而且空間內選用大片的落地窗元素，讓視野更加的有穿透感，尤其是當陽光灑落空間裡的每一個角落時，彷彿這一棟老舊建築都瞬間有了生命力。

▲在空間中還可以看到許多老舊的小物在裡頭。

▲我更喜歡坐在吧台的椅子上，服務人員有閒暇之餘都會跟我們聊天，有一種近距離的接觸。

夜晚變身氛圍酒吧

「小舊閣樓 Glow」除了是一間咖啡廳以外，到了夜晚同時也是一間很有氛圍的酒吧，下班之餘還有一個這個棒的空間可以釋放工作上的壓力，如果晚上跟另外一半不知道要去哪裡約會的話，這裡不妨也是一個很棒的選擇。

飲品介紹

雖然沒有在小舊閣樓中喝過酒，但下午來一趟下午茶時光時，這裡的飲品水準也蠻高的。有機會一定要來試試看他們的調酒。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



小舊閣樓 Glow

地址：桃園市中壢區民生路109號

電話：03－422－8400

營業時間：（不定時公休，以FB公告為主）

周日至周四：12：00－01：00

周五六：12：00－02：00

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