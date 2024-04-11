恆春全新開幕早午餐！復古沖繩喫茶風格　還有各種異國料理皆滿足

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者張宜樺

虎炊稻即將推出全新品牌「猫茉 Niau mor」，這也是一家以濃郁的海邊復古沖繩喫茶風格為特色的恆春早午餐店。於3／28號開始試營運，裡頭的餐點結合了許多世界各地的異國料理，不只餐點美味，就連飲品都是滿滿的創意。來到墾丁必吃美食餐廳又可以新增一個選擇。

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虎炊稻 Höo Triptown 臺菜沙龍、猫茉 Niau mor

不管是「虎炊稻 Höo Triptown 臺菜沙龍」還是「猫茉 Niau mor」取名都非常的有趣，都是以閩南語的諧音來命名，由台語「猫毛」的發音意指「凡事都追求生活儀式感的細節」，而兩間餐廳的距離步行不到三分鐘即可到達。

餐點介紹

早午餐店吃過不少，常常到不同的縣市旅行，都會一路睡到退房後直接去吃早午餐。但吃久了，會發現早午餐的組合似乎已經成為了一個很制式化的SOP，餐點中會有什麼樣的食材，其實都已經猜的到了，卻少了驚喜感。

而「猫茉 Niau mor」打翻了既定的早午餐樣貌，將世界各國的料理全部融入其中，德國、西班牙、古巴、挪威、土耳其等料理，不需要出國，在這裡都可以吃的到。

西班牙油封蒜味蝦

我覺得「猫茉 Niau mor」有一個很值得一提的地方，就是這裡明明是早午餐店，但低消卻是一人一杯飲品，而不是一份餐點。這樣就可以兩個人共食一份餐，這樣的設定對於外出的旅人無疑是一種很大的方便。這裡的飲品跟餐點都是分開點，沒有套餐的組合。

▲而這一道西班牙油封蒜味蝦中，除了以蝦子為主食以外，還有店家自製的麵包，跟優格搭配在一起。

這一碗白蝦中總共有數量很多，店家表示會依照大小來決定，但正常都會超過八隻，浸泡在特調的橄欖油中，而這油中會先以蝦頭來乾煸，再加入蘑菇、大蒜與匈牙利辣粉等食材共同調和這鮮美的橄欖油，除了是一道很健康的料理外，沾著自製的麵包一起品嚐更是對味。

自製麵包有兩大塊，上頭還有奶油，所以有兩種吃法，看要沾橄欖油品嚐還是裹上奶油吃都可以。一旁還有搭配在地小農蔬果一起享用。

▲這份餐點中的優格也很有誠意，份量不少，裡頭還有堅果、燕麥與黑糖。

土耳其優格蛋

以半熟的水波蛋為主食，但最重要的就是老闆特調的優格醬，將土耳其的風味完美的融合。吃起來有一種很特殊的酸氣，但說也奇怪，這樣的酸氣卻又會讓人吃上癮，麵包會不自覺的想要一直沾著吃，停不下來。尤其是當水波蛋切開的時候，蛋液跟醬汁混在一起來，讓整體的口感又變的更加的滑順。

古巴三明治

三明治的火腿一直到起司與調味醬，都是選用較高檔的食材，而且從照片的剖面圖中就可以看到非常扎實的內餡。只能說這樣一份吃下來真的很有飽足感。

香蘭芭樂美式咖啡

餐廳的介紹順序無關名次，但把這杯『香蘭芭樂美式咖啡』列入我的第一個介紹真的就是我的第一名了。芭樂跟美式咖啡搭配在一起其實是可以想像出來的味道。但在其中又加入了東南亞香料中的“香蘭”，猶如畫龍點睛般，直接替整杯飲料帶到了另一個層級，不要小看香蘭淡淡的香氣，卻能將整杯飲料增添了不少的漸層感。

冷泡滿洲海霧港口茶／冷泡鹿野蜜香紅烏龍

而這裡有兩款是限量的飲品，有來自台東鹿野的蜜香紅烏龍以外，還有屬於恆春滿洲的茶種「港口茶」，喝起來特別的清香甘甜，如果各位來沒有喝過在地的茶品，建議可以來品嚐看看。

菜單價錢





猫茉 Niau mor

地址：屏東縣恆春鎮省北路一巷2弄27號

消費方式： 低消一杯飲料（低消不含三歲以下兒童）

營業時間：11：00至18：00（公休日依公告為主）

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