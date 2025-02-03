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限時5天！阿里山英迪格買一送一　到全球必去勝地看雲海、日出

▲▼嘉義阿里山。（圖／阿里山英迪格酒店提供）

▲阿里山英迪格酒店開幕滿2周年。（圖／阿里山英迪格酒店提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

全台海拔最高的國際精品酒店「阿里山英迪格酒店」為迎接開幕兩周年，宣布從即日起至2月7日中午12點為止，推出快閃買一送一優惠，需連續入住兩晚，並含隔日早餐。

阿里山向來是國旅最熱門的旅遊目的地，今年初更入選《紐約時報》「2025全球最值得去的52個勝地」之一，絕美日出、夢幻雲海還有全線復駛的阿里山森林鐵路，都讓人能感受山中多樣化魅力。

▲▼嘉義阿里山。（圖／阿里山英迪格酒店提供）

▲阿里山雲海與日出。

▲▼嘉義阿里山。（圖／阿里山英迪格酒店提供）

▲阿里山森林鐵路。

而阿里山英迪格酒店是目前全台海拔最高的國際品牌酒店，更讓旅人能實際住進山中，並透過自駕，或搭乘酒店提供的免費接駁車，一探山中面貌。酒店從即日起至2月7日為止推出限時買一晚送一晚優惠，需連續入住，並以兩天之中價高者計價，同時享隔日早餐。

旅行社業者「可樂旅遊」則趁著開工，推出「財蛇到開工紅包大放送」快閃活動，凡可樂旅遊會員於2月3日早上9點至晚上11點59分前往指定活動網頁，即可領取Club Med每人現折1888元、國外自由行888元、國內自由行188元、國際機票188元、高鐵假期66折、全球訂房88折、全球票券88折等開工紅包大禮，不限數量人人有獎，可用於折抵指定旅遊商品。

可樂旅遊表示，開工紅包僅限2月3日當天使用，高鐵假期單筆最高折1000元，全球訂房單筆最高折800元，全球票券單筆最高折500元，適用出發日期為2月3日至12月31日，惟國外票券及高鐵假期以各商品可訂購效期為主。

關鍵字： 阿里山英迪格酒店 嘉義旅遊 飯店旅館 住宿優惠 星級飯店

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