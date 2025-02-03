14家手搖飲「開工優惠」懶人包！CoCo、珍煮丹全買1送1

▲手搖飲開工優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

放完9天春節連假別憂鬱！《ETtoday新聞雲》整理14家手搖飲限時「開工優惠」，包括CoCo、鮮茶道、珍煮丹都祭出指定飲品買1送1，還有1元紅茶、20元奶茶等喝，小確幸一次看。

●CoCo

CoCo今（3） 日於全門市祭出限時1天「大杯芒裡偷閒奇亞籽買1送1」優惠，每人不限購，提醒部分門市無販售該品項，實際販售情形依各門市公告為主。

加碼於2大外送平台推指定飲品買1送1優惠，foodpanda有「大杯阿薩姆奶茶」、「大杯芒裡偷閒奇亞籽」可享同品項買1送1，使用期限至2月4日；Uber Eats推「大杯21歲輕檸烏龍」、「大杯芒裡偷閒奇亞籽」可享同品項買1送1，使用期限至2月25日，詳細優惠內容依平台APP為主。

●鮮茶道

鮮茶道今（3）日於全門市祭出限時1天「藍莓果茶買1送1」優惠，每人每次限購2組。

▲鶴茶樓推純茶系列任選第2杯半價。

●鶴茶樓

鶴茶樓今（3） 日於全門市祭出限時1天「純茶系列任選第2杯半價」優惠，優惠品項有鶴頂紅茶、藝伎紅茶、桂香烏龍茶、金萱青茶、舶來紅茶、蘭香綠茶、綺夢紅茶，限大杯，每人限購2組，並以價低者為優惠品項。

●康青龍

康青龍即日起至2月11日於外送平台Uber Eats祭出「4大飲品同品項買1送1」，優惠品項包括「仙凍黑奶茶」、「清檸綠茶」、「御香烏龍綠茶」、「大吉嶺紅茶」，Uber One會員加碼享消費滿額現折100元優惠。

另，2月4日起至2月11日凡在龍來訂線上點餐購買「蜜柚金萱」1杯，並於門市完成交易且取餐後，即送「大吉嶺紅茶」電子免費兌換券1張，購買2杯可獲得2張，以此類推，數量有限，送完為止。

▲珍煮丹不雷千禧紅茶限時買1送1。

●珍煮丹

珍煮丹今（3） 日於全門市祭出限時1天「不雷千禧紅茶買1送1」優惠，限同尺寸、冰塊、甜度，每人限購2組。

●老賴茶棧

老賴茶棧今（3） 日於全門市祭出限時1天「加1元多1杯」優惠，只要購買「豆香紅茶」1杯加1元即可多喝「老賴紅茶」1杯，每人每次限購2組。

●御私藏Cozy Tea Loft

御私藏今（3）日、明（4）日於全門市祭出「純茶類全品項買1送1」優惠，包括阿薩姆紅茶、伯爵紅茶、紅玉紅茶、薰衣草綠茶、原生青茶、鐵觀音烏龍茶，每人限購2組，2杯限同冰量糖度且不參與環保杯優惠。

▲Mr.Wish指定飲品買1送1。

●Mr.Wish

Mr.Wish即日起至2月5日於全門市祭出「指定飲品買1送1」優惠，只要購買大橘紅茶（大杯／瓶裝）即送大杯荔枝紅茶1杯，每人每次限購1組；至2月28日前加碼於外送平台foodpanda推「大杯茉莉綠茶買1送1」，不限購買杯數，活動內容依平台為主。

●顏太煮奶茶

顏太煮奶茶祭出「3大飲品同品項第2杯半價」優惠，2月1日起至2月4日優惠飲品為「太煮厚奶茶」、2月3日起至2月5日為「著涎蜜香拿鐵」、2月5日起至2月7日為「荔枝玉露冰茶」，限於官方LINE上加入Ocard會員領劵並於線上平台點餐後自取使用，每券限購1組。

●迷客夏

迷客夏即日起至2月5日祭出「買5送1」優惠，凡在門市或迷點平台線上消費5杯飲品就送「琥珀高峰烏龍茶」大杯1杯，且開放累贈。

●五桐號

五桐號即日起至2月9日於全門市推「蜜春奶茶第2杯20元」優惠。

▲清心福全Red Bull能量特調全系列特價70元。

●清心福全

清心福全即日起至2月9日於全門市祭出「Red Bull能量特調全系列特價70元」，品項有Red Bull紅牛能量多多、Red Bull紅牛能量藍莓蜜、Red Bull紅牛能量紅茶、Red Bull巨峰葡萄能量優多、Red Bull巨峰葡萄能量果醋。

●日出茶太

日出茶太即日起至2月9日於官方LINE會員祭出「蛇麼都有，刮開即中獎」刮刮卡活動，凡會員皆可參加，有機會刮中「招牌太極111免費喝」、「芋見泥系列買1送1」、「免費加料券」等超值好禮，只要花點數6點即可刮1次。

●十盛

十盛即日起至2月11日於外送平台Uber Eats推「3大飲品同品項買1送1」優惠，優惠品項包括「大杯馥桂奶烏」、「大杯荔枝蕎麥冰茶」、「大杯蕎麥茶」，消費滿350元還可再享7折優惠。