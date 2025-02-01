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7家米其林一星台菜餐廳整理包　宴請國外友人不踩雷

▲欣葉・鐘菜招牌菜─煎豬肝。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

國外友人來訪時，不少人選擇以台灣在地美食來宴請，除了夜市小吃外，也可以帶他們前往7家獲得米其林一星的台菜餐廳，像是融合新意的富錦樹台菜香檳，專注手工傳承的山海樓，吃得到北投酒家菜口味的金蓬萊，一定不踩雷又讓主人倍添面子。

▲米其林一星金蓬萊遵古台菜招牌蓬萊排骨酥。（圖／記者林敬旻攝）

金蓬萊遵古台菜

「金蓬萊遵古台菜」成立於民國39年，目前由第三代老闆兼主廚陳博璿和妻子、妹妹陳莉莉共同經營，老店堅守北投酒家菜口味，並將食材用料和選擇更提升，招牌排骨酥選用豬的腹斜排，切成6到8公分大小，放進秘密醬料裡面醃上一晚，隔天以不同油溫炸兩次，讓外皮酥脆肉仍多汁。

▲元紀的菜色之一「北港麻油薑羊腩」。（圖／記者黃士原攝）

元紀．台灣菜

寶成集團前董事長蔡其建創立的「寶元紀」，延攬請客樓前主廚林菊偉協助籌備的中餐廳「元紀．台灣菜」，主廚運用在地與外地食材，詮釋總經理蔡明倫記憶中的台灣菜。

元紀菜單上的60多道料理，充分體現蔡明倫國外念書與工作時，所懷念的家鄉味，像是迎賓小菜中有鹿港野生烏魚子、府城蟳丸，湯品有西瓜綿虱目魚湯、鹿港手工蝦丸湯，元紀手路菜有米香大甲芋泥鴨、馬告脆皮雞捲、北港麻油薑羊腩，而家鄉功夫菜也吃得到台南炒鱔魚、紅糟花枝丸、麻油腰花。最後，飯麵主食則有台式米粉炒、什錦海鮮粥。

▲富錦樹台菜香檳是希望顛覆台菜熱炒快食的傳統印象，強調在慢食中享用美味。（圖／富錦樹提供）

富錦樹台菜香檳（敦北店）

富錦樹台菜香檳創立於2014年末，推出即翻轉台菜飲食文化，主打「道地台灣菜概念，法式的飲食節奏」，將台式料理與法國香檳結合創造台菜新風潮。

富錦樹台菜香檳的創辦人吳羽傑將餐廳定位為「新台菜」，他認為台灣特有的政治文化背景，在經過幾十年的融合後，已使飲食文化變得更多元，只要在這個島上出現的菜餚，都可以被歸為台菜，像宮保雞丁、麻婆豆腐、老皮嫩肉，在他眼中也算是台菜。

▲招牌菜山海豪華拼盤。（圖／山海樓提供）

山海樓

山海樓以傳承手工宴席菜為主軸，用台灣食材做台灣料理，並且努力傳達台菜精神與理念，而在這段重新開幕的空檔裡，山海樓努力挖掘遺失的老菜，求教老師傅，找尋老食譜，傳承1930年代蓬萊閣的精神，希望能復原台菜手工繁複技藝，用台灣山珍海味做出記憶中的老味道。

▲欣葉・鐘菜招牌菜─紫蘇蚵嗲。（圖／記者黃士原攝）

欣葉・鐘菜

欣葉・鐘菜是欣葉國際餐飲集團2020年推出新台菜品牌，位於台北萬豪酒店中城廣場1樓，除了首度以副董事長鐘雅玲姓氏掛名的品牌，同時還把她累積40多年的VIP專屬料理變成常設菜單。而餐廳主廚則是分享最受客人歡迎的是紫蘇蚵嗲、雪菜蝦球與酵母豬米腸。

▲台北美福大飯店_米香台菜《金讚》米其林套餐。（圖／台北美福大飯店提供）

米香

位於美福大飯店內的台菜餐廳米香，在傳承臺菜經典風味時，又能為家常菜打造出嶄新而細膩的面貌，獲得一星肯定。主廚陳永華入行已近40年，從國中畢業後因鄰居關係開始接觸台菜，承襲早期老師傅的料理手藝，但陳永華運用自己曾在日本、泰國、塞浦路斯工作的經驗，在不改變味道下，利用當季食材在傳統台菜做變化，為料理呈現新樣貌，同時堅持食材溯源，將台灣人記憶中的家常菜餚雅致的搬上桌。

▲明福台菜的佛跳牆用料實在。（圖／侯升偉提供）

明福台菜

「明福台菜海產」雖是間隱身在中山區巷弄中的小店，招牌首推全台最貴的佛跳牆，一盅最上萬元。除台菜料理數度獲得米其林一星肯定外，溫馨氛圍及親切服務也是受歡迎原因之一，深受政商名流喜愛、一位難求。

關鍵字： 美食雲 台菜 米其林一星　

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