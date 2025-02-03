MSC榮耀號全方位娛樂！享受無限

文／七逗旅遊網 圖／MSC地中海郵輪

MSC榮耀號是一個不折不扣的海上繁華大都會，登上郵輪後，全新的旅遊體驗即刻開始，不論是男女老幼都能玩出趣味。





▲榮耀大道是薈集國際知名大牌的購物街。

擁有公主體質、堅持要穿美美優雅旅遊的女性朋友，在MSC榮耀號上宛如回到自己的家，可以用最舒服的姿態旅遊。

特別是在榮耀大道上，一面悠閒瀏覽200多個國際知名品牌，一面欣賞頭頂上80公尺長LED天幕秀，再轉身採購時尚精品，時間就該浪費在美好的事物上。





▲郵輪上的理髮室讓旅客在旅途中也能保持最佳形象。

逛累了，可以到「全球五大最佳郵輪SPA」之一的MSC AUREA SPA，享受身體護理及按摩，或是到理髮室改變一下造型，煥然一新的髮型搭配禮服，準備好參加晚上的Party！





▲倫敦大劇院有精彩表演及專業聲光設備。

好口碑的倫敦大劇院，一天三場表演、每天都不重複，精彩表演只有你想不到，沒有你看不到！表演內容不管是長輩或年輕人都看得目不轉睛，小朋友還有機會被邀請上台跟演員一起互動，成為三代同堂歡樂旅程的共同回憶。





▲亞利桑那水上樂園滑水道受到大小朋友歡迎。

家裡的孩子永遠精力旺盛嗎？郵輪上有許多「放電所」：亞利桑那水上樂園，好玩的急速下滑水道，能不知不覺消耗許多體力；多功能運動場中，隨時都可以玩籃球、羽毛球、乒乓球，小朋友之間來場球類對戰，絕對讓電力消耗更快。





▲MSC榮耀號是唯一擁有兒童樂高俱樂部的郵輪。

最令人驚訝的是，這裡竟然有孩子們最愛的樂高樂園！MSC榮耀號是唯一擁有兒童樂高俱樂部的郵輪，小朋友不僅可以體驗到豐富的樂高主題課程，還能獲得官方認證的證書。孩子的世界大人並不能完全了解，但可以百分百確定的是他們都樂在其中。

推薦行程

★MSC榮耀號4/5/6日

2025年6-7月出發 日韓假期

早鳥優惠 每房減6,000元

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