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捐血送西堤牛排5折券！王品公益活動2／6開跑　首捐族贈沙灘提袋

▲捐血送西堤牛排5折券！王品公益活動8／21開跑。（圖／王品提供）

▲捐血送西堤牛排5折券！王品公益活動2月6日開跑。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

全台平均每天約需要7000袋熱血，每逢春節後缺血潮，王品旗下「西堤牛排」再次祭出「愛心5折券」，鼓勵民眾挽袖捐血，2月6日起至2月9日到指定地點捐血，就可獲得西堤套餐5折券。

西堤牛排22年來持續響應捐血活動，過完春節後再推出「愛心5折券」，2月6日起至2月9日至全台指定捐血點，單次捐血250cc送西堤單客經典套餐「愛心5折券」1張，以人次計算，每人限拿1張；同時，首次捐血250cc或單次捐500cc的民眾，加送限量西堤沙灘提袋1個，數量有限，贈完為止。點擊連結查看合作捐血站名單

2月28日前往西堤用餐，並且喊出口號「就愛我這型」，每桌招待烤雞派對拼盤1份（價值288元+10%）。

▲王品法式鐵板燒「夏慕尼」地中海雙人海鮮盤。（圖／王品提供）

▲王品法式鐵板燒「夏慕尼」地中海雙人海鮮盤。（圖／王品提供）

此外，2月14日西洋情人節即將來臨，王品法式鐵板燒「夏慕尼」推出全新「南法雙人海陸盛宴」，除了主餐可品嚐到日本A5和牛紐約客與白蘭地鴨胸，還有地中海雙人海鮮盤，限時販售至3月16日。西洋情人節當日到店用餐，還將獲得限定甜點哈根達斯冰淇淋佐莓果提拉米蘇。

▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳就搶先推出開工優惠。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

另外，今天是開工日，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳也推出「新春一路發活動」優惠，2月28日前，只要2人同行身分證字號一起對中「168」的任2碼，即可享第2位半價優惠，平、假日與午、晚餐皆適用，若於平日用餐再享服務費全免。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 王品 西堤 捐血

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