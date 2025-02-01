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10家耽誤系名店！八方雲集賣冠軍牛肉麵　我家牛排本體是Buffet

▲八方雲集麻辣牛肉麵。（圖／八方雲集提供）

▲八方雲集麻辣牛肉麵。（圖／八方雲集提供）

記者黃士原／台北報導

八方雲集是大家熟悉的連鎖鍋貼品牌，許多人不知它也賣牛肉麵，還在去年的台北國際牛肉麵節中奪得紅燒組冠軍，來台定居韓國網紅還稱它是被鍋貼耽誤的牛肉麵店。其實，台灣還有許多餐飲名店的非主打商品，但卻引發討論，像是披薩耽誤的炸雞店、被牛排耽誤的Buffet，以下整理10家「耽誤系」美食。

▲八方雲集紅燒牛肉麵。（圖／八方雲集提供）

八方雲集：被鍋貼耽誤的牛肉麵店

八方雲集是台灣人熟知的連鎖鍋貼專賣店，但多數人可能不知道，2023年8月就開始提供3款牛肉麵，其中麻辣口味讓YouTuber的老婆一吃就愛上，連5天到店裡報到，直呼八方雲集根本是「被鍋貼耽誤的牛肉麵店」。此外，還在去年的台北國際牛肉麵節奪得紅燒組金牌。

八方雲集經典牛肉麵共有紅燒、清燉及麻辣3種口味，售價168元至178元，全台900多家門店都吃得到。八方雲集表示，經典牛肉麵系列在香港、美國廣受歡迎，是由第一號員工、也是八方雲集資深研發副總跟著創辦人一同研發。去年11月再推出金牌牛肉冬粉系列，包括金牌紅燒牛肉冬粉、金牌麻辣牛肉冬粉和金牌清燉牛肉冬粉。

▲拿坡里炸雞桶。（圖／業者提供）

拿坡里：被披薩耽誤的炸雞店

拿坡里原本是以賣披薩為主，不過多數人認為必點的卻是炸雞，紛紛笑說「炸雞才是拿坡里的本體」。招牌義式炸雞裹上義式炸雞粉後下鍋油炸，酥脆外皮搭配軟嫩多汁的肉質，還帶點微辣口感，深受炸雞控喜愛。而業者也在2019年開出首家炸雞專賣店，去年改名為三商炸雞，目前全台有13家分店。

▲肯德基「調皮搗蛋蛋撻」，有皮蛋加蔥花，鹹甜組合挑戰消費者想像。（圖／記者林育綾攝）

肯德基：被炸雞耽誤的蛋撻店

主打各式口味炸雞、漢堡的肯德基，最受歡迎的反而是這小小一顆的「蛋撻」，甚至有網友忍不住發文說「忘記從什麼時候開始，肯德基在我心裡已經是蛋撻專賣店了。」除了原味蛋撻之外，也會不定時推出期間限定口味，像是黑糖珍奶蛋撻、濃醇金燦可可蛋撻等，不少人嚐鮮後也都給出超高評價。

▲摩斯漢堡最被稱讚的竟是紅茶。（圖／業者提供）

摩斯漢堡：被漢堡耽誤的紅茶店

摩斯主打米漢堡，有許多不同口味選擇，是台人十分喜歡的速食店之一，不過，其販售的商品中被大讚的竟然是「紅茶」，強打店內全手工煮製的紅茶，大口喝下可是有著茶葉清香，還能請店員在紅茶中免費加入檸檬片，不少網友狂讚：「更好喝！」

▲鼎泰豐排骨蛋炒飯。（圖／記者黃士原攝）

鼎泰豐：被小籠包耽誤的炒飯店

鼎泰豐曾被紐約時報推薦為「世界十大美食餐廳」之一，18摺小籠包已成為觀光客來台必吃美食之一，不過更多網友推薦炒飯。鼎泰豐的炒飯都是使用台稉九號米，呈現金黃色澤的炒飯，蛋花均勻密布（太大或太小都不行），入口還保留八分嫩度，加入蔥花拌炒，每口都可以吃到蛋香與蔥香。

▲「藏壽司X吉伊卡哇（ちいかわ）」扭蛋。（圖／藏壽司提供）

藏壽司：被壽司耽誤的扭蛋店

藏壽司的最大特色就是投入5個盤子，就能獲得一次抽扭蛋的機會。扭蛋都是跟許多人氣動漫合作，曾推出名偵探柯南、鬼滅之刃、寶可夢與小小兵聯名商品。去年8月曾與吉伊卡哇合推聯名扭蛋，結果太受歡迎，活動還提早結束。

▲壽司郎曾與法朋合作，限時供應老奶奶檸檬蛋糕 。（圖／壽司郎提供）

壽司郎：被壽司耽誤的甜點店

壽司郎雖然主打迴轉壽司，但也會不定期推出各式冰品及甜點，美味程度不輸專賣店，有許多擁護者。近期新品是與大苑子聯名推出莓好時光霜淇淋。壽司郎日前曾公布2023年10大人氣甜點排行榜，第1名是草莓巧克力聖代，香濃的巧克力蛋糕，搭配北海道牛奶霜淇淋、草莓丁、奶油及海綿蛋糕組合而成。

▲我家牛排林口店水果區種類多達20多種。（圖／記者黃士原攝）

我家牛排：被牛排耽誤的Buffet

被網友稱為「自助吧才是本體」的我家牛排，林口店、中和店、桃園春日店及南崁店都擁有豐富的自助吧，有甜點區、冰淇淋區、水果與沙拉區、涼拌區、湯品區、飲料區、炸物區、熱炒區、蒸點（港點）區，以及台式鍋物料理，供應上百道料理，不少人不吃牛排，單純享用自助吧菜色。

▲森森燒肉甜點櫃。（圖／森森燒肉提供）

森森燒肉：被燒肉耽誤的甜點店

台中起家的森森燒肉，用餐方式可選擇套餐或單點，套餐1880元起，單點菜色90元起至999元，餐廳內還設有沙拉水果區、甜點櫃、熟食區、飲品區與冰淇淋區等，都能無限取用。

森森燒肉甜點櫃提供超過10種以上的精緻甜點，包含馬卡龍、法式塔、閃電泡芙、可麗露、瑪德蓮、烤布蕾、鮮奶酪、果實果凍與布朗尼等，被網友戲稱「被燒肉耽誤的甜點店」。

▲台鐵便當。（圖／資料照）

台鐵：被火車耽誤的便當店

相信不少人搭火車一定吃台鐵便當，其中排骨飯更擁有眾多支持者，價格60元起至100元，十分親民！相較於本業虧損，台鐵便當去年收入將超過108年的7.48億元，可望創下歷史新高，是相當賺錢的副業之一，難怪網友稱它是「被火車耽誤的便當店」。

關鍵字： 美食雲 耽誤系名店 耽誤系美食

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