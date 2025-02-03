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美食巡禮Bravo！跟著MSC榮耀號盡享環球美味

文／七逗旅遊網　圖／MSC地中海郵輪

無論是樂於探索的親子家庭、追求優雅享受的女性，還是希望共享天倫的三代同遊，在MSC榮耀號上，都能找到屬於自己的理想旅程。現在預約6-7月基隆港出發的日韓航程，獨享每房減6,000元的早鳥優惠！
 

▲▼ 郵輪,旅遊,MSC,榮耀號,日韓,七逗旅遊網,地中海郵輪,美食。（圖／MSC地中海郵輪提供）
▲MSC榮耀號，盡顯亞洲旗艦郵輪魅力。

郵輪假期跳脫傳統旅遊的框架，MSC榮耀號更提供專業奢享服務，尤其是豐富多元的餐飲選擇，深深擄獲旅客的心。登上郵輪就將每日三餐、下午茶、宵夜、飲料都交給MSC榮耀號，輕鬆享受海上美食之旅。
 

▲▼ 郵輪,旅遊,MSC,榮耀號,日韓,七逗旅遊網,地中海郵輪,美食。（圖／MSC地中海郵輪提供）
▲鮮嫩多汁的美式牛排，頗受旅客喜愛。

猜猜看MSC榮耀號上有幾間餐廳？答案是13間，真的！燈塔餐廳、櫻桃餐廳、海王餐廳為三大主餐廳，其他還有各式主題餐廳；若是三代同遊，推薦到美式牛排屋，細細品嘗精選牛排，感受唇齒間迸發出的豐腴肉香，三代一起補充滿滿的鐵質及高蛋白營養。
 

▲▼ 郵輪,旅遊,MSC,榮耀號,日韓,七逗旅遊網,地中海郵輪,美食。（圖／MSC地中海郵輪提供）
▲來老船長酒吧，感受濃厚英式PUB文化氣息。

與閨蜜同行的姊妹淘，餐後可以到酒吧小酌，20家風格不同的酒吧任君挑選，不論是每人點不同的雞尾酒，或是共飲一瓶紅酒，歡聚分享生活上或旅程中的點點滴滴。
（禁止酒駕！飲酒過量，有礙健康）

▲▼ 郵輪,旅遊,MSC,榮耀號,日韓,七逗旅遊網,地中海郵輪,美食。（圖／MSC地中海郵輪提供）
▲JEAN-PHILIPPE可麗餅&冰淇淋有精心製作的甜點。

甜點不僅是味蕾的享受，更是心情的調劑。大手牽小手的親子旅程，最適合到JEAN-PHILIPPE可麗餅&冰淇淋享用甜點，繽紛的冰淇淋每一口都香甜，為精彩的親子旅程增添歡樂氣息。

推薦行程
★MSC榮耀號4/5/6日
2025年6-7月出發 日韓假期
早鳥優惠 每房減6,000元

詳情請上：
MSC地中海郵輪官方合作旅行社網站https://msc-cruises.com.tw
MSC地中海郵輪官方Facebook https://www.facebook.com/MSC.Cruises.Taiwan

關鍵字： 郵輪 旅遊 MSC 榮耀號 日韓 七逗旅遊網 地中海郵輪 美食

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