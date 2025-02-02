長者限定「陽明山免費小旅行」僅2場！2／5開放報名

▲平菁街寒櫻是陽明山首波盛開花種。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

冬末初春的陽明山，從1月寒櫻一路開到3月吉野櫻，近2個月都有不同種櫻花盛開，為翠綠山頭點綴粉霧柔焦。今年陽管處舉辦2場長者限定的免費小旅行，分別為2月13日及2月20日兩梯次，帶65歲以上長者親近自然，徜徉在春光明媚的陽明山風光。

▲2025陽明山花季地圖，點圖放大。（圖／公園處提供）



陽管處表示，配合「樂齡共融 自然無礙-全民共享國家公園」系列活動，於2月推出「與花相遇」的旅程，將從遊客中心出發，漫步至杜鵑茶花園、陽明公園，最遠至陽明山花鐘（將視當日天候狀況及長者狀況機動調整），邀長者於花季期間親近自然、感受早春萬物甦醒的盎然生機。

▲一直到3月，陽明山都有不同品種櫻花盛開。（圖／陽管處提供）



活動需報名，不過免付費，於2月13日及2月20日辦理2梯次，活動時間為上午9點至12點。活動將於2月5日上午10點開放線上報名，以65歲以上長者優先參與，並於2月7日寄發錄取通知信件。陽管處提醒，該活動為戶外活動，行進間還是會有上下坡及階梯，步行距離約2公里，欲報名者需評估自身體能狀況。

▲春天紅楠花盛開。（圖／陽管處提供）



活動將由解說員帶領民眾一起認識陽明山的特色，並散步賞花，沿途可能會遇見數大之美的櫻花，小家碧玉型的紅楠等，邀長者一起來認識植物，欣賞不同植栽之美。

▲七星山主峰步道（小油坑至七星山主峰）已開通。（圖／陽管處提供）



此外，七星山主峰步道（小油坑至七星山主峰）受去年10月颱風及東北季風豪大雨影響，導致七星山主峰步道（0.4K至0.6K間）邊坡多處土石崩塌，使步道受掩埋而中斷，在封閉進行清除土石修復作業後，已於日前全面開放通行。