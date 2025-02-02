東京爆紅大福專賣店首度登台　年後即將開幕的5家餐飲品牌

▲日本大福專賣店「金田屋」首度跨足海外市場，台灣為第一站。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

迎接全新2025年，餐飲業者也準備大展身手，已有不少新品牌預告將於上半年開幕，像是東京爆紅的大福專賣店「金田屋」2月底登台，有首爾最強的韓式燒肉店稱號的「金豬食堂」，也預計5月被引進來台，以下就整理出5家即將跟大家見面的餐飲品牌。

▲「金田屋」大福新鮮水果不是包在麻糬裡，而是堆疊成水果塔。（圖／業者提供）

金田屋

2021年開幕的「金田屋」位於日本東京銀座，主打新鮮水果大福，但有別於傳統形式，新鮮水果不是包在麻糬裡面，而是與融合奶油乳酪的白豆餡搭配，堆疊成華麗的小塔，是目前東京最夯甜點店之一。

繼去年在大阪開出2號店，金田屋今年將首度到海外市場展店，第一站選擇台灣，店址落腳在中山區赤峰街一級戰區，目前正在趕工中，預計2月24日開幕。

▲百年米蘭傳奇甜點COVA將再度登台。（圖／資料照／記者黃士原攝）

COVA

百年米蘭傳奇甜點COVA曾在2016年引進台灣，只經營3年後就結束代理，不過近期傳出有業者再度取得代理權，預計今年4月進駐信義區的台北101商場。

1817年，全球第一間COVA開設在米蘭斯卡拉劇院（La Scala theatre）旁，義大利知名的歌劇作曲家朱塞佩．威爾第、賈科莫．普契尼與作家海明威皆是COVA的座上賓，而許多歐洲王公貴族也鍾愛於此聚會，是當時最時髦的社交沙龍。經過200年後，COVA仍是當地的人氣甜點店，也是國外旅客必訪的景點之一。

▲連續6年被選入首爾米其林必比登推介的「金豬食堂」。（圖／取自金豬食堂IG：gold_pig1982）

金豬食堂

韓式烤肉餐廳「金豬食堂」有首爾最強的韓式燒肉店稱號，除了連續6年被選為米其林必比登推介，更是BTS、RIIZE、aespa、WayV、NCT 127和崔宇植等韓星的愛店，目前正在籌備台灣首店，預計5月開幕。

金豬食堂招牌是帶骨五花肉、霜降豬肩肉、肩胛肉等，而且都由專人桌邊代烤，不怕技術不好而烤焦。由於餐廳不提供預約服務，想吃只能現場排隊，通常需要等上1至2小時，有網友就說這是該店的最大缺點。

▲饗賓餐旅集團將再推新品牌「貓將壽司」，以「壽司」為主力產品。（圖／記者黃士原攝）

貓將壽司

貓將壽司為饗賓集團旗下第一個主打單點日料的品牌，以壽司為主力產品，集結來自日本、阿根廷及台灣各地當令時鮮，並依循食材特質，提供最佳風味及口感的日式料理，同時也供應烤物、揚物等多元豐盛的餐點。該品牌預計3月開幕。