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2024登台「3大人氣連鎖炸雞店」整理包！必吃口味一次看

▲▼韓式炸雞「BHC炸雞」登台。（圖／記者蕭筠攝）

▲2024登台3大連鎖炸雞店品牌。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

《ETtoday新聞雲》整理2024年強勢登台的「3大連鎖炸雞品牌」，不僅有被紐約時報評為「紐約最美味炸雞」的韓式炸雞「本村炸雞」，以及在全球擁有超過4300家門市的「Popeyes」，加碼看各家激推必吃人氣口味。

▲網路代購喊出1000元！Popeyes炸雞開幕首3日每人限購3份。（圖／記者黃士原攝）

▲Popeyes在台有3間門市，必吃品項有「極磅爽脆炸雞」、「布里歐雞腿堡」。（圖／記者黃士原攝，下同）

★Popeyes
美國知名連鎖炸雞店「Popeyes（大力水手炸雞）」1972年在美國南部路易斯安那州的紐奧良創立首間門市，為美國第2大炸雞速食品牌，全世界擁有超過4300間門市，台灣首店在2024年5月開幕，目前一共開出3店包括「許昌門市」、「光復門市」、「台北101門市」。

▲網路代購喊出1000元！Popeyes炸雞開幕首3日每人限購3份。（圖／記者黃士原攝）

▲布里歐雞腿堡深受消費者喜愛。

Popeyes必點靈魂商品有「極磅爽脆炸雞」，鮮雞使用獨特秘製肯瓊香料醃製12小時，再經過20次裹漿粉工序，並嚴選牛油烹飪，打造酥脆外皮、鮮嫩內裡的口感；「布里歐雞腿堡」則選用酥脆雞腿排搭配爽脆黃瓜，再淋上肯瓊及經典美乃滋，放進特製奶油布里歐麵包中，經典口味風靡全球，包括美國流行天后碧昂絲、金卡戴珊、Cardi B等人都超愛。

▲▼Popeyes台北101店限定「登峰造極海陸堡」。（圖／記者蕭筠攝）

▲Popeyes台北101店限定版「登峰造極海陸堡」。（圖／記者蕭筠攝）

台灣則推出限定版「登峰造極海陸堡」，選用布里歐麵包夾著酥脆炸雞、鮮美蝦排，搭配濃郁檸檬奶油乳酪醬汁及新鮮萵苣，只在101門市吃得到。

▲本村炸雞。（圖／記者黃士原攝）

▲本村炸雞曾被紐約時報評為「紐約最美味炸雞」。（圖／記者黃士原攝，下同）

●本村炸雞Bonchon
韓式炸雞品牌「本村炸雞Bonchon」2002年發源於韓國釜山，2006年於紐約開出首家海外門市，曾被紐約時報評為「紐約最美味炸雞」，在全球共10個國家擁有超過450家門市，台灣首店在2024年6月開幕，目前一共開出3間門市包括「北車店」、「重慶南店」、「微風南山店」。

本村炸雞採用雙重炸製工法，使炸雞外皮酥脆、肉質多汁嫩滑，有別於傳統韓式炸雞大量淋醬的方式，本村炸雞以手工刷醬的方式，均勻地將醬汁刷在炸雞上，既能保有酥脆口感，又能品嚐到濃郁風味。

▲本村炸雞。（圖／記者黃士原攝）

▲招牌蒜醬為人氣第一的口味。

目前有「招牌蒜醬」、「秘製香辣」、「經典洋釀」3種口味，其中，招牌蒜醬為No.1的醬料選擇，特意挑選韓國昌寧濕地培育的優質大蒜做為主原料製成，蒜香濃郁；秘製香辣的醬汁源自於3代傳承70年的經驗，經過創辦人調配後打造出獨特而濃郁的香辣口感。

洋釀則是韓式炸雞中最經典的口味，選用韓國全羅道新安最優質的千日鹽，以獨門韓式醬汁配方調製黃金比例，打造豐富甜辣層次。除外，也提供多種韓式經典料理與創意小食，特色必點有「牛肉起司薯條」、「年糕香腸串」等。

▲▼韓式炸雞「BHC炸雞」登台。（圖／記者蕭筠攝）

▲韓式炸雞「BHC炸雞」因曾在韓劇《來自星星的你》亮相爆紅。（圖／記者蕭筠攝，下同）

●BHC炸雞
韓式炸雞品牌「BHC炸雞」為韓國前3大炸雞品牌之一，目前在韓國有2300多家門市，因曾在韓劇《來自星星的你》亮相，掀起炸雞配啤酒的經典「雞啤文化」，台灣為BHC炸雞海外第7個據點，特意選在「大巨蛋」落腳，並在2024年11月強勢開幕，目前台灣僅有1家門市。

「BHC炸雞」大巨蛋店有6款炸雞口味，皆是使用大成新鮮冷藏雞肉製成，且為滿足台灣人喜好，特意選用大棒腿、小棒腿、二節翅及去骨腿塊共4部位，並以韓國原裝進口葵花籽油現點現炸，搭配2段式油炸工序，提升風味及脆度。

▲▼韓式炸雞「BHC炸雞」登台。（圖／記者蕭筠攝）

▲「星星炸雞」是人氣NO.1的口味。

口味TOP3分別是「星星炸雞」，雞肉外層包裹著酥脆麵衣，結合濃郁起司、香甜大蒜及洋蔥巴西里調製成的星星粉，鹹香滋味超級涮嘴，還能搭配起司優格醬沾著吃；「金王炸雞」則是把金黃炸雞刷上蜂蜜及特製大蒜醬；「醬王炸雞」的炸雞裹上以醬油為基底製成的秘製醬汁，搭配些許辣椒、芝麻點綴，香氣十足。

▲▼韓式炸雞「BHC炸雞」登台。（圖／記者蕭筠攝）

▲韓食點心激推「起司球（下）」。

韓食點心、小吃則激推「起司球」，有提供原味及星星口味，大口咬下炸出牽絲起司，搭配特製星星粉口感更升級；「粉紅醬炒年糕」則顛覆傳統辣炒年糕，選用濃郁奶香結合辣味製成醬汁，包裹在Q彈年糕上，讓人忍不住一口接一口；還有星星雞皮、星星年糕熱狗串、豬肉豆腐鍋等選擇。

關鍵字： 美食情報 美食雲 炸雞 Popeyes 本村炸雞Bonchon BHC炸雞

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