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Mister Donut聯名丸亀製麵！「豆皮生波堤」新上市　還有鹹派

▲▼Mister Donut攜手丸亀製麵推出5款聯名商品。（圖／記者蕭筠攝）

▲Mister Donut攜手丸亀製麵推出5款聯名商品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

Mister Donut今年7月再度攜手「丸亀製麵」打造全新聯名，特意把2023年首度推出的「生波堤系列」升級回歸，加入豆皮製成豆皮生波堤打造成2款限定甜甜圈，還有鹹派、醬油糰子選擇，7月4日起正式開賣，並可享限時甜甜圈買5送1、買6送2等優惠。

Mister Donut聯名丸亀製麵首推生波堤系列，把特調生波堤麵糰加入丸亀製麵人氣熱門配料「豆皮」，開發出有著豆香的「豆皮生波堤」，一共有2款全新甜甜圈，其中「鰹魚醬油豆皮生波堤」是把豆皮生波堤裹上鰹魚醬油沾醬，並撒上鰹魚及海苔點綴，「豆香豆皮生波堤」則是在豆皮生波堤外層沾附豆香粉，吃得到雙重豆香滋味，售價皆為50元。

▲▼Mister Donut攜手丸亀製麵推出5款聯名商品。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼丸亀製麵2款經典商品番茄雞肉烏龍麵、明太蛋拌烏龍麵變身成日式鹹派。

▲▼Mister Donut攜手丸亀製麵推出5款聯名商品。（圖／記者蕭筠攝）

除外更以丸亀製麵2款經典商品番茄雞肉烏龍麵、明太蛋拌烏龍麵結合北海道酥鬆派皮，推出「番茄豆皮豬肉派」、「明太子麻糬派」2款鹹派，分別於派皮中加上酸甜番茄風味醬搭配豆皮及豬肉片、放上明太子醬並結合麻糬，打造鹹甜風味，售價皆為75元。

▲▼Mister Donut攜手丸亀製麵推出5款聯名商品。（圖／記者蕭筠攝）

▲鰹魚醬油糰子還撒上柴魚片增添香氣。

最後一款為「鰹魚醬油糰子」，軟糯日式糰子擠上帶有鰹魚風味的濃厚醬油沾醬，並於上方撒上柴魚片點綴，增添香氣，售價55元。以上聯名商品於7月4日起在全門市上市，期間限定、售完為止。

為歡慶新品上市，7月4日起至7月8日可享「甜甜圈買5送1或買6送2」優惠，期間任選6或8個甜甜圈且內含聯名商品即享優惠，各門市數量有限、售完為止；即日起還有「指定現做飲品第2杯5折」優惠，售完為止。

▲▼「好丘 GOOD CHO’S」夏季限定「山系刨冰2.0」強勢回歸。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲好丘夏季限定「山系刨冰2.0」回歸。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

為搶攻炎夏商機，好丘四四南村信義店「山系刨冰2.0」則在近日強勢回歸，首推全新登場的「合歡山·晚霞」，雪花冰先是淋上粉紅火龍果醬，搭配鳳梨丁、百香果，最上層再鋪上鹹奶油及新鮮火龍果塊，每一口都能吃到酸甜裡帶點鹹香的滋味。

還有2款回歸口味，「阿里山·眠月」選用翠綠煎茶醬淋在雪花冰上，冰裡藏著蜜紅豆、滑嫩奶酪、Q彈黑糖珍珠，最後放上半月造型餅乾脆脆點綴；「玉山·日出」則是金黃芒果醬＋蜜漬芒果青的組合，搭配鳳梨薄荷醬、甜熟芒果丁，最後還能咬到炙燒甜橙片，每碗售價皆為240元。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 Mister Donut 丸亀製麵 好丘 GOOD CHO’S

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