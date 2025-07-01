台北萬豪牛排吃到飽回歸　加碼甜品水果及飲品無限供應

▲爐烤美國肋眼牛排。（圖／台北萬豪酒店提供）

記者黃士原／台北報導

台北萬豪酒店超人氣肉食吃到飽回歸，Lobby Lounge即日至12月30日，每日晚間6點至9點推出「肉食享肋‧豪吃之夜」，可享爐烤美國肋眼牛排或醬燒BBQ豬肋排吃到飽，另有沙拉吧、甜品水果及軟性飲品無限供應，每人1280元+10%，假日、連續假期不加價。

即日登場的「豪吃之夜」系列活動，今年全新升級，除爐烤美國肋眼牛排主菜，再推出全新BBQ豬肋排選項，讓不食牛肉的消費者也能大飽口福。此外，過往附餐品項僅供應1次，今年全面升級為自取餐檯無限享用，愛怎麼吃就怎麼吃。

▲美式醬燒BBQ豬肋排。（圖／台北萬豪酒店提供）

主餐「爐烤美國肋眼牛排」主廚選用油花豐潤、肉質細嫩的肋眼牛排，以迷迭香、百里香與蒜頭低溫爐烤入味，上桌時可依個人口味，搭配以牛大骨、牛碎肉、紅酒慢火熬煮的濃郁肉醬。新登場的「美式醬燒BBQ豬肋排」，將豬肋排以肯瓊粉與多種西式香料醃製24小時，低溫烘烤2小時後再刷上特製BBQ醬，最後以高溫爐烤鎖住肉汁。

「肉食享肋‧豪吃之夜」牛排吃到飽活動即日起至12月30日，每日限量供應，需提前一日訂位，同桌賓客需點選相同方案，每人1,280元+10%，假日、連續假期不加價。

▲薄多義「幾歲就送幾隻雞翅」活動回歸。（圖／薄多義提供）

另外，薄多義主打義式窯烤披薩、義大利麵及燉飯，還有各式主廚排餐、開胃菜、沙拉，2019年推出的「雞翅生日禮」，壽星幾歲就送幾隻雞翅，成為許多民眾慶生首選餐廳。由於近年原物料飆漲，該活動已於2023年5月停止舉辦。不過，薄多義官方臉書粉專日前宣布「幾歲送幾隻雞翅」7月1日再度回歸。

由於該活動停止跟重新開放的時間都錯過6月，所以薄多義宣布在暑假期間加碼，明天開放6月壽星可預約7月跟8月的場次，等於可以補吃雞翅山生日禮。此外，明天同時也開放8月及9月場次預約。