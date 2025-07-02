神旺潮品集忠孝店也推吃到飽　午茶時段「25道菜色無限供應」

▲神旺潮品集．忠孝店也推吃到飽。（圖／神旺潮品集．忠孝店提供）

記者黃士原／台北報導

港點吃到飽再增一家！位於台北東區的「神旺潮品集．忠孝旗艦店」，即日起推出暑假期間限定快閃餐飲優惠，平假日午茶時段可無限享用推車港點與自助吧飲品，每人699元起，用餐時間100分鐘。

以潮州菜及港點料理擅長的「神旺潮品集．忠孝旗艦店」，即日起推出暑假限定的「食力爆發 港點推車吃到飽」活動，由專人推車桌邊服務，將超過25道的經典港點與潮州料理送到消費者面前，不論是開胃的「潮式麻辣鵝紅」、主食「潮州香炒飯」、港點控最愛的「鮮蝦腐皮卷」、「臘味蘿蔔糕」等通通都能吃到飽。

▲鮮蝦腐皮卷。（圖／神旺潮品集．忠孝店提供）

▲潮式麻辣鵝紅。（圖／神旺潮品集．忠孝店提供）

其中蒸籠推車必選人氣港點，「鮮蝦豆苗餃」包裹彈牙草蝦、皮薄餡滿，透亮水晶皮搭配立體褶紋；外酥內嫩的「香蔥石斑卷」以細緻魚肉結合蔥薑香氣；招牌「潮牌叉燒酥」以15層金黃酥皮包裹特調蜜汁梅肉。

「食力爆發 港點推車吃到飽」即日起至8月31日，時間為午茶時段14:30至16:30，平日每人收費699元，假日799元，90至120公分孩童半價優惠（平日349元、假日399元），用餐時間為100分鐘。

▲六福萬怡廣式料理餐廳吃到飽7/1回歸。（圖／台北六福萬怡提供）

另外，粵亮廣式料理去年推出的「粵亮尋飽」昨日登場，活動9月30日結束，周一至周五午餐時段限定，成人每位1280元+10%，超過50道料理無限供應，前菜有蔥香玫瑰油雞腿、酒蒸鮑螺海蜇絲、粵亮掛爐烤鴨，海鮮類則有爆炒蠔汁牛蹄蟹、魚子海鮮大良奶、避風塘白蝦，主食吃得到XO醬桂花蘿蔔糕、頭抽松阪豬炒飯。

▲XO醬桂花蘿蔔糕。（圖／台北六福萬怡提供）

港點多達13道，包含蜜汁叉燒腸粉、蟹黃鮮蝦腐皮卷、松露鮮蝦餃、豉汁蒸排骨、飛魚卵燒賣皇、蠔皇叉燒酥等經典款。喜歡港式小炒與海鮮的民眾，也能品嚐到松露蝦仁滑蛋、蠔油玉蘭牛肉、粵式小炒皇。最後還可以用港式芋泥酥、招牌奶黃包、銀耳桂圓露、楊枝甘露來結束這一餐。