嘉義3間飯店優惠！12歲以下免費住　山中無邊際泳池畔看日出

▲嘉義阿里山英迪格酒店。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

暑假來臨，嘉義3間飯店也推出期間限定住房優惠，不論是想入住阿里山中的星級酒店，享受無邊際泳池與日出，且12歲以下免費，或住進嘉義最高酒店，不僅可以飽覽無邊夜色，還能暢玩兒童俱樂部設施，且還送最有在地風味的零食包。

▲▼阿里山英迪格酒店在戶外設有彈跳床設施。

阿里山英迪格酒店

阿里山英迪格酒店即日起至8月31日推出「一泊二食」夏季專案，官網最低價1萬6200元（未稅），含豐盛早餐與特色半自助晚餐，每房可免費入住1位未滿12歲兒童，並邀請旅人走進海拔千米的山林，體驗天然涼感與豐富自然風光。

為滿足親子與年輕客群，館內同步推出多樣化限定活動，包括設有積木創作、泡泡時光與VR體驗的兒童貴賓室，以及後方Green Space綠地的彈跳床、投籃機與射箭設施；還有頂樓無邊際戲水池可以白天看日出，晚上於星空觀景平台賞星空，從白天玩到夜晚。旅人還可造訪以阿里山風土為靈感設計的 「aveoveoyu Bar」，於涼風中享受調酒與輕食的微醺時光。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼嘉義福容voco。（圖／業者提供）

嘉義福容voco

迎接暑假親子旅遊熱潮，嘉義福容voco推出全新「voco Snack一夏（voco Snackcation）」住房專案，預訂指定房型加價700元，即可享2大2小隔日4客早餐，還能獲贈充滿在地風味的「嘉義囝仔味」零食禮包。

為提供更多服務滿足親子客群，酒店內設有「兒童俱樂部」，結合球池、旋轉木馬、溜滑梯、攀岩牆與蹦床等設施，打造孩子放電、家長放鬆的理想環境。戶外景觀泳池則提供絕佳戲水與拍照打卡場域，碧藍水面倒映嘉南平原景色，無論晴雨皆適合全家一同享受假期。

此外，嘉義福容voco酒店響應IHG洲際酒店集團7月1日至9月30日推出的「三倍積分無限暢享」活動，透過官方渠道預訂可同時累積IHG One Rewards有效房晚與三倍積分，還能享有福容家點數雙重累積。

▲阿里山賓館豪華雙人房如宿森林。（圖／業者提供）

阿里山賓館

阿里山國家風景區管理處即日起至9月24日舉辦「樂遊阿里山 搭好行獎不停」抽獎，鼓勵旅人搭乘大眾交通工具玩阿里山。阿里山賓館也響應活動，加碼提供住宿券作為獎品，只要於活動期間搭乘「台灣好行－阿里山線、瑞里線及太平線」，並完成線上登錄與問卷，就有機會抽中中華航空「台北－東京」雙人來回機票、阿里山賓館雙人房住宿券等多項好禮。

本次活動將舉辦三次抽獎，分別於8月15日、9月15日與10月15日公布中獎名單，搭乘次數越多，中獎機會越高。最大獎為華航機票與阿里山住宿券，另有限量好禮如喔熊一卡通、防水盥洗包等。