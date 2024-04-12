精選適合「6人以上」的台東包棟懶人包！包下千坪綠地、被山海環繞

首圖／IG@monsterfishbone、台東民宿 留園

文／ReadyGo

想尋找一份恬靜自在，遠離擁擠的城市，找回自我，體會純樸的美好，慢節奏、被山海擁抱的台東住宿，一定是你最好的選擇。趁著休假期間，和朋友來場台東之旅、或是過年家族出遊正規畫住宿。這次精選適合6人以上的台東包棟住宿，最Chill的住宿首選，優質的台東住宿讓你，晚上聽著蟲鳴鳥叫，吹著自由的海風、數著滿天星星入眠，早上推開窗能看見遼闊的海景，你只需要放慢步調，與親友盡情自在玩樂，細細的感受台東帶給你的美好時光。

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台東住宿｜台東包棟住宿推薦

台東民宿 留園

台東留園民宿是一棟三層樓的透天厝，距離機場、火車站及市區各景點都相當便利。風格設計帶著優雅寧靜的氣息，明亮的採光、空間寬敞，一樓全部是公共空間，共五間臥室，每間都是景觀房，8人以上可包棟最多可入住16人。房間大面窗戶看的見滿眼綠意，能遠眺都蘭山美景，躺著就能看見藍天白雲，重點是民宿還設有電梯設備，對旅客來說更是方便，適合家族出遊。

圖／台東民宿 留園

圖／台東民宿 留園

民宿地址：台東縣台東市興航街72號

連絡電話：0912－150－618

山舞林民宿

山舞林民宿位在台九線上，交通非常方便，距離台東火車站步行約20分鐘。是清水模風格的私人別墅，裝潢粗曠簡潔，因為全棟皆為粗模建築物，因此不接待12歲以下兒童。一次只包棟招待一組客人，住宿人數上限為6人。最有特色的是客廳高挑明亮，大落地窗可以直接欣賞庭院美景，抬頭就能看見藍天，還有一個寬敞的開放式廚房，住起來非常舒服。

圖／IG＠山舞林

圖／IG＠山舞林

民宿地址：台東縣台東市更生北路350號

連絡電話：0932－656－708

好待good stay

很多人來台東玩就是因為這片純淨美麗的景緻，來到好待good stay你能聽見蟲鳴鳥叫，吹著自由的風、看著滿天星斗。推開窗能看見遼闊的海景，還能隨時跳進泳池痛快的玩水，雖然離市區有一點距離，但是環境清幽可以自在地玩耍。以工業現代風為主，清水模建築、復古家具、美麗的旋轉樓梯，有點頹廢的風格特別慵懶舒服，約上一大群好友，開心地度過美好假期，一定很讚。

圖／IG@bmlpooh

圖／IG@bmlpooh

民宿地址：台東縣東河鄉東河村北東河49號

連絡電話：0932－016－477

馬可樓民宿餐廳

鄰近天空之鏡、三仙台等景點，馬可樓民宿在網上的評價非常好。老闆跟老闆娘非常熱情的接待每位客人，就好像回到自己家一樣。鮮明的黃白色調帶著濃濃的渡假風，湛藍的太平洋就近在咫尺，屋內的家具擺設都是主人的用心，南洋風情、木質家具與多種元素融合，營造出一種獨特氛圍。千萬不要錯過民宿的手作早餐，天然食材、豐富健康的早餐，吃過的人都讚不絕口。

圖／IG@liao_mico

圖／IG@joan.hsiao1224

民宿地址：台東縣成功鎮信義里豐田路28-1號

連絡電話：089－841－849、0916－285－709

平凡。平房獨棟渡假屋

位於鹿野鄉最北端，平凡。平房獨棟渡假屋是民宿主人夢想的實現，也是我理想中台東住宿的樣子。美麗的白色平房，有三個房間，屋前有個小小的泳池，戶外用餐區可以烤披薩，與另一棟自在。自宅民宿，相距遙遠、互不干擾，入口門戶分開，共享3000坪綠地。在這裡你擁有廣闊的天空，可以盡情翻滾的草地，陽光好像變得特別溫暖，時間也慢了下來，與心愛的家人來這裡，一起體驗夢想的鄉居生活。

圖／IG@monsterfishbone

圖／IG@monsterfishbone

民宿地址：台東縣鹿野鄉瑞豐村水源路90巷13號（請從106巷右轉進入）

連絡電話：0988－267－909

還酹江月民宿

名字很有詩意的還酹江月民宿，外觀以清水模工業風為主，加進了多元的色彩與藝術裝置，裝潢有著許多獨特的設計空間。房門作成貨櫃門的樣子特別有趣，除了附設有中島廚房、娛樂間、卡拉ok歡唱設備等，三樓的大露臺還有搖椅可以發呆、看海。天氣好的時候能看見綠島、三仙台，熱情的老闆希望每一位來入住的旅客都有回到家的舒適感。

圖／還酹江月民宿

圖／還酹江月民宿

民宿地址：台東縣成功鎮鹽濱路88之1號

連絡電話：0923－374－120

台南住宿｜兩人以上即可包棟入住！和三五好友一起出遊，感受台南的生活步調

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