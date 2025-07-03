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巨型A350飛機模型現身南港！4大關卡免費玩　抽歐美紐澳機票

▲▼國泰航空。（圖／業者提供）

▲國泰航空A350-1000飛機模型現身南港三井LaLaport。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

為了吸引旅客搭乘，近日2家航空公司均推出快閃活動。國泰航空即日起在南港三井LaLaport舉辦為期兩周的快閃體驗，不但有巨型 1:10等比例空中巴士A350-1000飛機模型可以拍照，還有4大關卡免費玩，並有機會抽中「台北至歐美紐澳任一航點」來回機票。紐西蘭航空則推出線上答題抽台北奧克蘭經濟艙來回機票活動，並將快閃中山區。

國泰航空即日起至7月14日在南港三井LaLaport舉辦為期兩周的「步步飛躍，極限解鎖」品牌體驗展，現場以巨型 1:10等比例空中巴士A350-1000 飛機模型展出，並打造機場跑道、報到櫃台、國泰航空貴賓室等空間，營造身歷其境的飛行氛圍。

▲▼國泰航空。（圖／業者提供）

▲▼現場設有關卡體驗，還有機會抽中免費機票。

▲▼國泰航空。（圖／業者提供）

現場設有四大互動關卡，包括認識飛行知識的「飛躍界限」快問快答、運用AI技術製作Q版人像的「一拍即飛」、30秒考驗「哩程解鎖站」，以及挑戰反應力的「解鎖飛行能量」。參加者可累積積分，挑戰最高等級A++，完成任務即可獲得限量品牌旅行好禮，還有機會抽中「台北至歐美紐澳任一航點」來回機票。

今年國泰航空不斷擴展環球網絡，上半年已覆蓋全球100個目的地，包含6月開通的羅馬、慕尼黑航線，及8月3日即將開航的布魯塞爾。

▲紐西蘭航空宣布，全面改裝升級的787-9夢幻客機已在奧克蘭首航，國人下半年就有機會搭到。（圖／紐西蘭航空提供）

▲紐西蘭航空也舉辦線上抽機票活動，還有機票9折優惠。（圖／業者提供）

紐西蘭航空則宣布與紐西蘭觀光局共同舉辦「出去一下，直飛紐西蘭」限時系列活動，即日起至7月31日（四）推出線上答題抽台北奧克蘭經濟艙來回機票活動，並祭出「台北－紐西蘭」全線9折購票優惠。

紐西蘭航空更將於7月11日至17日快閃中山Partipost，將紐西蘭搬進最熱鬧的台北中山商圈，現場能夠體驗多款限定拍貼相框、打卡抽旅人小物，每日下午1點至3點打卡再送限量紐西蘭Rockit™蘋果。

關鍵字： 國泰航空 紐西蘭航空 歐洲旅遊 紐西蘭旅遊 美洲旅遊 大洋洲旅遊 非洲@大洋洲

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