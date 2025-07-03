機場快綫買1送1、迪士尼免費提早入園證　玩香港150項優惠必收

▲香港迪士尼樂園免費提早入園證將在7月23日開搶。（圖／香港迪士尼樂園提供）

記者彭懷玉／台北報導

準備到香港玩的民眾快筆記！香港旅遊發展局驚喜祭出「香港盛夏派對」活動，超過150項優惠讓海外赴港旅客省荷包。其中，香港迪士尼樂園免費提早入園證將在7月23日開搶，還有機場快綫成人單程票買一送一、酒店住宿買一送一晚等，海外旅客只要到香港旅遊局官網註冊帳號，即可線上領取優惠，名額有限，送完為止。

▲香港海洋公園贈送入園旅客「盛夏派對禮包」，內含特色大熊貓行李牌及樂園優惠券等。（圖／香港海洋公園提供）

「香港盛夏派對」即日起開跑，眾多優惠開放給海外旅客領取，其中最吸引人的迪士尼樂園提早入園證（每日限額50張）已領取完畢，下一波在7月23日中午開搶。而香港海洋公園則贈送入園旅客「盛夏派對禮包」，內含特色大熊貓行李牌及樂園優惠券等。

▲香港機場快綫推出成人單程票買一送一。（圖／港旅局提供）



交通方面，機場快綫則破盤推出成人單程票買一送一；想體驗搭船遊香江，香港水上的士維港遊43折；東方之珠維港遊打5折。

▲東方之珠維港遊低至半價。（圖／港旅局提供）



飯店住房部分，香港富麗敦海洋公園酒店享海景客房買一晚送一晚、九龍東如心酒店套房買一晚送一晚等優惠。餐飲也有折扣，馬哥孛羅香港酒店即日起至8月31日，預訂自助午餐及晚餐，享買一送一；香港喜來登酒店視佳廊下午茶也買一送一；到合和酒店大堂酒吧點招牌雞尾酒、杯裝香檳、紅白餐酒及甜酒，可享買一送一；伴手禮部分，皇玥香港故事系列買一送一。更多詳情可至港旅局網站查詢。



《ETtoday新聞雲提醒，喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒。》

▲馬哥孛羅香港酒店即日起至8月31日，預訂自助午餐及晚餐享買一送一。（圖／港旅局提供）