ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

機場快綫買1送1、迪士尼免費提早入園證　玩香港150項優惠必收

▲香港旅遊發展局驚喜祭出「香港盛夏派對」活動，超過150項優惠讓赴港旅客省荷包。（圖／港旅局與各單位提供）

▲香港迪士尼樂園免費提早入園證將在7月23日開搶。（圖／香港迪士尼樂園提供）

記者彭懷玉／台北報導

準備到香港玩的民眾快筆記！香港旅遊發展局驚喜祭出「香港盛夏派對」活動，超過150項優惠讓海外赴港旅客省荷包。其中，香港迪士尼樂園免費提早入園證將在7月23日開搶，還有機場快綫成人單程票買一送一、酒店住宿買一送一晚等，海外旅客只要到香港旅遊局官網註冊帳號，即可線上領取優惠，名額有限，送完為止。

▲香港旅遊發展局驚喜祭出「香港盛夏派對」活動，超過150項優惠讓赴港旅客省荷包。（圖／港旅局與各單位提供）

▲香港海洋公園贈送入園旅客「盛夏派對禮包」，內含特色大熊貓行李牌及樂園優惠券等。（圖／香港海洋公園提供）

「香港盛夏派對」即日起開跑，眾多優惠開放給海外旅客領取，其中最吸引人的迪士尼樂園提早入園證（每日限額50張）已領取完畢，下一波在7月23日中午開搶。而香港海洋公園則贈送入園旅客「盛夏派對禮包」，內含特色大熊貓行李牌及樂園優惠券等。

▲香港旅遊發展局驚喜祭出「香港盛夏派對」活動，超過150項優惠讓赴港旅客省荷包。（圖／港旅局與各單位提供）

▲香港機場快綫推出成人單程票買一送一。（圖／港旅局提供）
交通方面，機場快綫則破盤推出成人單程票買一送一；想體驗搭船遊香江，香港水上的士維港遊43折；東方之珠維港遊打5折。

▲香港旅遊發展局驚喜祭出「香港盛夏派對」活動，超過150項優惠讓赴港旅客省荷包。（圖／港旅局與各單位提供）

▲東方之珠維港遊低至半價。（圖／港旅局提供）
飯店住房部分，香港富麗敦海洋公園酒店享海景客房買一晚送一晚、九龍東如心酒店套房買一晚送一晚等優惠。餐飲也有折扣，馬哥孛羅香港酒店即日起至8月31日，預訂自助午餐及晚餐，享買一送一；香港喜來登酒店視佳廊下午茶也買一送一；到合和酒店大堂酒吧點招牌雞尾酒、杯裝香檳、紅白餐酒及甜酒，可享買一送一；伴手禮部分，皇玥香港故事系列買一送一。更多詳情可至港旅局網站查詢。

《ETtoday新聞雲提醒，喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒。》

▲香港旅遊發展局驚喜祭出「香港盛夏派對」活動，超過150項優惠讓赴港旅客省荷包。（圖／港旅局與各單位提供）

▲馬哥孛羅香港酒店即日起至8月31日，預訂自助午餐及晚餐享買一送一。（圖／港旅局提供）

關鍵字： 香港旅遊 亞洲旅遊 大陸旅遊 買一送一 香港盛夏派對 香港迪士尼樂園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

推薦閱讀

Mister Donut全新丸亀製麵聯名一次看

Mister Donut全新丸亀製麵聯名一次看

A350飛機模型現身南港　4大關卡免費玩

A350飛機模型現身南港　4大關卡免費玩

赴港必收！港鐵、飯店餐飲住宿買1送1

赴港必收！港鐵、飯店餐飲住宿買1送1

桃園秘境午夜市場！深夜乾咖哩塔可飯

桃園秘境午夜市場！深夜乾咖哩塔可飯

北市「2親水樂園」40元起玩整天

北市「2親水樂園」40元起玩整天

太魯閣景點重啟　住飯店享買1送1

太魯閣景點重啟　住飯店享買1送1

三商炸雞「生日慶3大優惠」開跑

三商炸雞「生日慶3大優惠」開跑

澳門人「深夜楊枝金撈」賣到凌晨2點

澳門人「深夜楊枝金撈」賣到凌晨2點

君尹換主廚推夏季新菜單

君尹換主廚推夏季新菜單

7-11「思樂冰買1送1」限時3天　全家仙草霜淇淋5支188元

7-11「思樂冰買1送1」限時3天　全家仙草霜淇淋5支188元

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

麻古買1送1限時2周開跑

神旺潮品集忠孝店也推吃到飽

福容飯店慶周年「住一送一」7/1開跑

2家手搖飲開新分店！優惠一次看

關西冰店冰絲剉冰＋古早味糖水免費續

福岡排隊名店「MOROPAIN」來台快閃

台北萬豪牛排吃到飽回歸

嘉義3間飯店優惠懶人包

嘉義「台版迪士尼城堡」即將登場！

新北4.6顆星烤玉米只賣50元！

熱門行程

最新新聞更多

Mister Donut全新丸亀製麵聯名一次看

A350飛機模型現身南港　4大關卡免費玩

赴港必收！港鐵、飯店餐飲住宿買1送1

桃園秘境午夜市場！深夜乾咖哩塔可飯

北市「2親水樂園」40元起玩整天

太魯閣景點重啟　住飯店享買1送1

三商炸雞「生日慶3大優惠」開跑

澳門人「深夜楊枝金撈」賣到凌晨2點

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366