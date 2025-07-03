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美國奧蘭多迪士尼「海陸玩法」！暢玩4園區　再搭郵輪看加勒比海

▲▼美國奧蘭多迪士尼神奇王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲美國奧蘭多迪士尼神奇王國。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

身為迪士尼控，此生至少一定要去一次位於美國佛羅里達州奧蘭多的「華特迪士尼世界度假區」（簡稱奧蘭多迪士尼）玩一趟，若有時間，更推薦「迪士尼海陸玩法」。《ETtoday新聞雲》就整理出奧蘭多迪士尼4大園區亮點，旅客還可以預約迪士尼郵輪，搭乘專車登船，前往加勒比海體驗海上迪士尼樂園的魅力。

奧蘭多迪士尼擁有4座陸上樂園和2座水上樂園，4座陸上樂園分別為「神奇王國」、「動物王國」、「EPCOT艾波卡特」和「好萊塢夢工廠」，每一座樂園都能玩上一整天。想要暢遊迪士尼世界4大園區，記得一定要下載官方APP「My Disney Experience」內，不管是預約入園、抽快速通關，或是在樂園內用餐、購物，還是要查詢設施目前排隊所需時間、當天遊行與煙火秀表演時間、樂園營業時間等，都可以透過APP查詢，且只要綁定Visa就可以直接刷卡消費超方便，不僅不用帶現金，同時省下排隊時間，還可享即時匯率。

▲▼美國奧蘭多迪士尼神奇王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲迪士尼灰姑娘城堡倒影。（圖／記者蔡玟君攝）

「神奇王國」特色就是打造真實版的童話世界，園內6大區域都有拍照打卡亮點，例如「美國小鎮大街」，在節慶到來會佈置的更加歡樂，讓人感受濃濃過節氛圍，也是欣賞灰姑娘城堡的最佳視角，站在街道上以城堡為背景，可是許多人必拍角度；臨近旋轉木馬的護城河橋上，則是捕捉灰姑娘城堡上下倒影的最佳取景地。

▲▼美國奧蘭多迪士尼世界度假區魔法王國煙火秀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲煙火秀「Happily Ever After」是迪士尼控此生必看表演。（圖／記者蔡玟君攝）

入夜後，則不可錯過煙火秀「Happily Ever After」，這場煙火秀堪稱是全球迪士尼樂園中此生必看煙火秀之一，結合城堡光雕投影、音樂、歌唱、燈光、煙火表演，長達20分鐘的演出，將迪士尼經典音樂重新編曲，結合那些耳熟能詳的人物，透過光雕動畫投影讓夜晚的城堡彷彿活過來般，搭上不同高度、色彩、大小且多層次的煙火，為遊客在童話世界的夢幻之旅劃下完美句點。

▲▼美國奧蘭多迪士尼世界動物王國阿凡達園區，動物王國潘朵拉：阿凡達世界園區，阿凡達樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲奧蘭多迪士尼世界動物王國阿凡達園區。（圖／記者蔡玟君攝）

「動物王國」內則有目前全球唯一的「潘朵拉：阿凡達世界（Pandora: The World of Avatar）」主題園區，讓旅客可以實際登上潘朵拉星球，近距離欣賞星球上的一草一木，還能搭船穿過納美河雨林。

▲▼美國奧蘭多迪士尼世界動物王國阿凡達園區，動物王國潘朵拉：阿凡達世界園區遊樂設施「納美河之旅」，阿凡達樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼可以搭船來場「納美河之旅」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼美國奧蘭多迪士尼世界動物王國阿凡達園區，動物王國潘朵拉：阿凡達世界園區遊樂設施「納美河之旅」，阿凡達樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

如乘坐型設施「納美河之旅」，坐上藤編輕舟，沿著納美河深入夜晚的雨林中，看散發藍色、粉色、黃色、灰色等螢光的各式各樣潘朵拉星球上的不同植物，越到深處，越能聽到納美人坐在雨林中，邊吟唱邊彈奏著樂器，彷彿為每位旅客賜福一般，是一場療癒心靈的神奇之旅。

▲▼奧蘭多迪士尼度假區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼好萊塢夢工廠內的星際大戰園區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼奧蘭多迪士尼度假區。（圖／記者蔡玟君攝）

「好萊塢夢工廠」最大亮點就是有玩具總動員、星際大戰園區，其中星際大戰園區完整重現千年鷹號宇宙飛船，及另一個在第一軍團和抵抗勢力戰場之間穿插的機動遊戲，還能實際走在宇宙間的街道中，尋找R2-D2機器人等《星戰》角色合照，沉浸感十足。

▲▼奧蘭多迪士尼度假區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲EPCOT艾波卡特。（圖／記者蔡玟君攝）

「EPCOT艾波卡特」則宛如走進一場萬國博覽會，4大園區中設有11個國家展館，從建築、餐點到購物體驗感受該國文化，因此可以看到瑪雅印加文明，也有日本鳥居、天守閣等建築，還有當地特產可在此購買。園區內最熱門的設施就是「星際異攻隊：浩瀚宇宙」，以室內雲霄飛車搭配旋轉的椅子和3D眼鏡，讓旅客沉浸式開啟一場漫威宇宙之旅。

▲▼迪士尼郵輪迪士尼寶藏號。（圖／業者提供）

▲迪士尼郵輪「迪士尼寶藏號」。（圖／業者提供）

若對陸地樂園玩得意猶未盡，建議預約一艘迪士尼郵輪搭船出發！迪士尼郵輪目前包含即將啟航的郵輪在內共有8艘，每一艘都有不同主題，打造親子同樂的「海上迪士尼世界」。

例如「迪士尼寶藏號（Disney Treasure）」就在船上打造漫威主題、可可夜總會主題饗宴，還能欣賞全新原創歌舞劇——《迪士尼：莫阿娜傳奇（Disney The Tale of Moana）》，更不需要大排長龍，就能輕鬆與迪士尼人物近距離合照，還能在船上體驗扮成公主，讓大人小孩都能玩得超過癮。

▲▼迪士尼郵輪迪士尼寶藏號。（圖／業者提供）

▲迪士尼郵輪宛如一艘艘海上迪士尼樂園。（圖／業者提供）

更方便的是，迪士尼郵輪在佛羅里達州有2個全年營運的母港「卡納維拉爾港」與「埃弗格萊德港」，並提供方便的接駁服務，在奧蘭多國際機場就有專車接送至港口登船，開啟加勒比海航線。目前郵輪上的消費都可以使用Visa支付，不需要擔心錢不夠用，若是還有自行加碼規劃鄰近餐廳和血拚行程，美國現在在使用信用卡都相當普及，無論搭乘地鐵、巴士或購物也能使用Apple Pay，綁定Visa還能享有海外回饋與即時換匯，在玩樂過程中更盡情享受旅程，也大大提升出國的便利性。

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