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直擊模里西斯與鯨共游亂象「抓到罰14萬」　船家憂抹香鯨會離開

▲▼模里西斯與海豚共游，模里西斯追海豚。（圖／記者蔡玟君攝）

▲模里西斯開放遊客在指定時段與海豚共游。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／模里西斯報導

有「天堂原型」美稱的非洲海島國家模里西斯，是歐洲人的度假勝地，卻因近日台灣水下攝影師違法揪團到模里西斯與鯨共游、拍攝，成為網友討論話題。《東森新媒體ETtoday》實際走訪當地，直擊現場賞鯨豚亂象，當地船家也憂心表示，如果越來越多人違法與鯨魚共游、影響牠們生活，可能哪天就離開這處棲息地也不一定，同時也揭露擅自與鯨魚共游的最大風險。

模里西斯一年四季都可以看到抹香鯨，其中在西南部海域一帶最能看到抹香鯨與海豚身影，7至11月為旺季。根據模里西斯政府規定，每天早上7點至9點開放旅客可以與海豚一起共游，但以任何方式與鯨魚共游都是違法行為。

▲▼抹香鯨，模里西斯抹香鯨。（圖／記者蔡玟君攝）使用請備註：本照片為使用Go Pro伸入海中拍攝，非浮潛拍得，一切拍攝均按照當地法律

▲模里西斯禁止遊客與抹香鯨共游。（圖／記者蔡玟君攝）

❖本照片為使用GoPro從船上放入海中拍攝，非浮潛拍得，一切拍攝均按照當地法律❖

當地船家ANSHLEY說，違法與鯨共游是有罰則的，第一次每人罰5000模里西斯盧比（約新台幣3500元），第二次罰每人20萬模里西斯盧比（約新台幣14萬元），但為何該非法行程仍猖獗，ANSHLEY聳聳肩、無奈的說：「海那麼大，怎麼抓？」且對一些船家來說只要客人付包船費（每艘約新台幣3至5萬元，看使用時間）就能出海，能賺錢何樂而不為。

▲▼模里西斯賞鯨，模里西斯追抹香鯨，模里西斯賞抹香鯨，模里西斯追鯨。（圖／記者蔡玟君攝）

▲模里西斯搭船出海看到抹香鯨機率極高。（圖／記者蔡玟君攝）

ANSHLEY表示，大部分的船家都是反對與鯨魚共游的，「現在這裡是牠們的棲地，但如果一直不斷人為干擾，你永遠不知道會不會哪天牠們就不回來了呢？」但在沒有當地政府強而有力的作為下，仍無力阻止這些行為發生。

▲▼模里西斯與海豚共游，模里西斯追海豚。（圖／記者蔡玟君攝）

▲模里西斯與海豚共游也有許多亂象，許多船家會包抄海豚去路。（圖／記者蔡玟君攝）

記者實際搭船出海，首先看到與海豚共游就有諸多亂象。為了讓自己的船客能順利與海豚共游，許多船家以「包抄」形式圍堵海豚去路，並立刻號令自己的客人趕快跳下海，因此海面上時常可看到一群遊客宛如游泳戰隊般追著海豚游，甚至有人企圖伸手抓摸海豚背鰭，讓海豚只能不斷變換路線。

▲▼模里西斯海豚，模里西斯賞鯨豚，模里西斯與海豚共游，模里西斯追鯨豚。（圖／記者蔡玟君攝）

▲想要近距離看到海豚其實很容易。（圖／記者蔡玟君攝）

實際上若想近距離看到海豚，只需要船停在安全距離，並關掉引擎等待，在沒有引擎聲干擾下，海豚就會自然靠近，甚至有時會恣意從船下穿越而過，清澈海面可讓船上遊客更近距離捕捉到海豚可愛身影。

▲▼模里西斯賞鯨，模里西斯追抹香鯨，模里西斯賞抹香鯨，模里西斯追鯨。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼船上看抹香鯨，主要可看到抹香鯨噴氣的氣孔與下潛時的尾巴。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼模里西斯賞鯨，模里西斯追抹香鯨，模里西斯賞抹香鯨，模里西斯追鯨。（圖／記者蔡玟君攝）

而在模里西斯搭船出海想看到抹香鯨機率也很高，一次看到10幾隻都很正常。有經驗的船家會互相通報鯨魚身影，只要現蹤就會驅船前往，從船上就能清楚看到母子抹香鯨共游、浮上水面噴氣的珍貴景象，幸運的話，更有機會看抹香鯨躍出海面，ANSHLEY說，他們稱這行為為「random jump（隨機跳躍）」，代表牠在玩，但機率極少。

▲▼模里西斯賞鯨，模里西斯追抹香鯨，模里西斯賞抹香鯨，模里西斯追鯨。（圖／記者蔡玟君攝）

▲海上可看到有船家載穿著浮潛、潛水裝備的遊客，看到鯨魚就跳下來。（圖／記者蔡玟君攝）

潛水客違法與鯨共游是最大亂象。記者實際出海當天，賞鯨船雖只有5、6艘，船家直言已算少，但就有半數載著穿著浮潛、潛水裝備的旅客，從歐美到亞洲人士都有，只要看到抹香鯨現蹤，就會跳入海中追著鯨魚，許多人更直接從後方或試圖到抹香鯨前方，迫使一些鯨魚迅速下潛。

ANSHLEY表示，這樣的行為危險性極高。抹香鯨重達40至45公噸，有時跳起來或下潛時都很危險，遊客任意靠近不僅可能干擾牠們，更可能傷害到自己，就有知情人士透露，有台灣旅客參加與鯨魚共游行程，疑似碰到抹香鯨而導致腳骨折，最後直接送醫。

延伸閱讀

☞台灣人掀模里西斯違法追鯨共游亂象　吹哨者怒：當地媒體直接點名

☞彈頭、王心恬狂炫「違法與鯨共游照」　知情人指：連船長都是黑名單

☞彈頭「共游＋觸摸抹香鯨」遭炎上！一堆台灣網紅都去拍　網開罵：丟臉

☞模里西斯與鯨、豚共游規定大不同！限搭船賞鯨　海豚共游有指定時間

☞國人私揪團赴模里西斯追鯨　品保：有消費糾紛恐求助無門

關鍵字： 模里西斯旅遊 非洲旅遊 模里西斯 與鯨共游 非洲@大洋洲

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