模里西斯與鯨豚共游規定大不同！限搭船賞鯨　海豚共游有指定時間

▲在模里西斯，「與鯨共游」和「與海豚共游」法規是不一樣的。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／模里西斯報導

近期台灣水下攝影師大量違法揪團到模里西斯潛水與鯨共游只為拍美照，台灣多位藝人更在社群狂炫照片、影片，更有許多人將與抹香鯨共游、與海豚共游混為一談。《東森新媒體ETtoday》實際訪問模里西斯當地船家ANSHLEY，並搭配模里西斯觀光局法律規定，模里西斯禁止與鯨共游，但開放指定時段可以與海豚共游。

▲模里西斯政府法律明定禁止以任何形式與鯨魚共游。（圖／翻攝自模里西斯政府）

模里西斯政府規定，禁止與抹香鯨、浮潛、共游或潛水，同時禁止觸碰海豚、鯨魚，也不能從後面或前方靠近鯨魚或海豚，同時禁止人為製造各種情況吸引海豚或鯨魚注意。

▲▼指定時間旅客可以體驗在海中與海豚共游。

不過，若想與海豚共游則是被允許的。模里西斯當地船家ANSHLEY表示，政府規定早上7點至9點期間，開放遊客可以和海豚共游，但仍須按上述規定進行，時間到時，就會有海巡船開始取締。

▲▼在模里西斯可以搭船賞鯨，但禁止共游，搭船賞鯨也必須保持安全距離。（圖／記者蔡玟君攝）

同時為了保護鯨豚，安全距離範圍也有明確規範，例如必須距離海豚半徑50公尺，而搭船想看抹香鯨，則必須保持半徑100公尺至200公尺的安全距離。

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