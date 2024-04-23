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國人私揪團赴模里西斯追鯨　品保協會：有消費糾紛恐求助無門

▲▼模里西斯賞鯨，模里西斯追抹香鯨，模里西斯賞抹香鯨，模里西斯追鯨。（圖／記者蔡玟君攝）

▲模里西斯可搭船賞鯨，但禁止與鯨魚共游。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

多名台灣水下攝影師在網上揪旅行團到模里西斯違法與鯨共游，引起當地政府關注，我外交部、交通部觀光署、海洋保育署近日也紛紛對國人呼籲，避免出國不當追鯨行為、損及國家聲譽。同時，私人揪旅行團在台灣也屬違法行為，根據觀光署規定，非旅行業者不得經營旅行業業務，品保協會提醒，沒有經過正常旅行業進行交易，若發生任何問題可能會求助無門。

外交部已於近日修正官網有關模里西斯旅遊提示，明列「模里西斯法律明文禁止任何人下海與鯨魚共游，外交部提醒赴模國觀光時尊重當地法規，切勿以身試法。」觀光署也發函給各旅行公會，提醒旅行社業者模里西斯規定，避免國人到當地觀光時誤觸當地法律，並引發對我國不良觀感。

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▲▼交通部觀光署針對模里西斯違法賞鯨發函。（圖／觀光署提供）

▲交通部觀光署針對模里西斯違法賞鯨亂象發函通知業者。（圖／觀光署提供）

此外，根據台灣《旅行業發展觀光條例》第27條規定，非旅行業者不得經營旅行業務，針對攝影師揪團到模里西斯行為，品保協會表示，正常的旅行社有履約保證機制、品保機制，有旅遊糾紛時可以申訴，保障完整，但若跟私人揪團除了違法，對旅客來說若遇到消費糾紛，只能自己協調，最後可能求助無門。

同時，依照《旅行業發展觀光條例》第55條規定，未依規定領取營業執照而經營旅行業務或觀光遊樂業務者，處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

但也有台灣旅行社業者私下透露，雖然台灣有法律規範，實際上仍要有人檢舉、並經過判定才能判罰，目前水下攝影師揪團的案例是否能成案還很難說。

▲▼模里西斯賞鯨，模里西斯追抹香鯨，模里西斯賞抹香鯨，模里西斯追鯨。（圖／記者蔡玟君攝）

▲在模里西斯賞鯨，最常看到牠們浮上海面噴氣樣貌。（圖／記者蔡玟君攝）

海保署今（23日）也發文，近來有國人組團赴模里西斯遊玩，拍下與抹香鯨共游及觸摸抹香鯨的畫面，引發當地居民反彈並向該國政府主管機關檢舉，呼籲國人前往國外旅遊時，應遵守當地法規，合法賞鯨，避免任何違法行為，以免損及國家名譽，對當地生態環境造成不可挽回的傷害。

海保署表示，模里西斯西部海域為著名賞鯨觀光聖地，不僅常年可看到瓶鼻海豚及飛旋海豚出沒，也是抹香鯨的重要棲息地，該國政府觀光局為維護當地珍貴的海洋生態資源，在2012年頒布「海豚與鯨魚觀賞條例」，制訂嚴格的觀賞準則以維護遊客與鯨豚的安全，包括：禁止餵食、觸摸鯨豚，或在動物附近投擲其他物品；另除了科學研究或紀錄片拍攝的特殊許可外，也禁止任何人下水和鯨豚共游，一般遊客觀賞鯨豚則須搭乘具合法賞鯨執照的賞鯨船，由船家依規定在保持安全距離的情形下，進行賞鯨豚活動。

▲▼抹香鯨，模里西斯抹香鯨。（圖／記者蔡玟君攝）使用請備註：本照片為使用Go Pro伸入海中拍攝，非浮潛拍得，一切拍攝均按照當地法律

▲模里西斯抹香鯨。（圖／記者蔡玟君攝）

❖本刊照片為使用GoPro從船上放入海中拍攝，非浮潛拍得，一切拍攝均按照當地法律。

海保署說明，近年來有許多民眾為了與抹香鯨合影，組團前往模里西斯國家旅遊，在未向該國主管機關申請特殊許可的情況下，擅自下水與抹香鯨共游並觸摸抹香鯨，此等行為不僅對抹香鯨造成緊迫，也可能迫使其改變自然行為，進而造成抹香鯨被迫遷徙離開該海域，影響當地海洋生態，同時也可能已觸犯該國相關法律規定。

海保署進一步說明，國人在出國遊玩之際，倘若在當地遇見或觀測到野生鯨豚，應遵守該國的法律規範，並進行正確的賞鯨行為，不應該因個人的私慾或商業利益行為，對該國的海洋野生動物逕行騷擾行為，以免觸犯該國相關法律。

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