台灣人掀模里西斯違法追鯨共游亂象　吹哨者怒：當地媒體直接點名

▲模里西斯搭船出海賞抹香鯨是當地熱門旅遊行程。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／模里西斯報導

有「天堂原型」美稱的非洲海島國家模里西斯，因是抹香鯨的棲息地，出海賞鯨已成為到當地旅遊必做的事。但這兩年當地卻掀起大量潛水客為拍美照，違法下潛與鯨魚共游，當地人「模里西斯我的家」臉書專頁，近日就發文怒指，台灣水下攝影師明知道違法，仍在展開一團接一團跟抹香鯨共游攝影，已被當地媒體直接點名，直言「『台灣人』3個字不斷出現在當地負面新聞裡。」

▲模里西斯是抹香鯨重要棲息地。（圖／記者蔡玟君攝）

❖本刊照片為使用GoPro從合法賞鯨船上放入海中拍攝，非潛水拍得，一切均按照當地法律。❖

模里西斯共和國位於印度洋上，是歐洲人心中的度假蜜月勝地，周邊海域一年四季都能看到抹香鯨，尤其西南邊外海一帶更是主要搭船出海賞鯨、看海豚的主要海域，不過近年掀起大量潛水客違法下海與鯨魚共游熱潮，只為了拍震撼美照。

▲旅客到模里西斯搭船出海賞鯨，主要可從船上近距離看到抹香鯨噴氣，或多隻抹香鯨在海上共游的樣貌。（圖／記者蔡玟君攝）

臉書專頁「模里西斯我的家」接受《東森新媒體ETtoday》採訪時表示，模里西斯觀光局明文規定，與鯨魚共游是違法行為，但從這兩年開始出現違法揪團拍攝與鯨魚共游，此前都是單一事件才沒被關注，但隨著近期越來越多在地媒體報導，揭露大量潛水客違法與鯨魚共游亂象，在當地掀起討論，而他從2023年5月就開始在網上不斷呼籲「在模里西斯跟抹香鯨游泳是不允許的」。

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▲模里西斯賞鯨豚法律明文規定，禁止以任何形式與鯨魚共游，甚至觸摸。（圖／翻攝自模里西斯政府）

實際查詢模里西斯政府法律，就明確指出「沒有人可以與鯨魚浮潛、共游或潛水」、「禁止觸碰海豚、鯨魚」、「從後面或前方靠近鯨魚或海豚」、「人為製造各種情況吸引海豚或鯨魚注意是禁止的」。

▲越來越多人到模里西斯違法與鯨魚共游，只為了拍美照。（圖／記者蔡玟君攝）

「模里西斯我的家」說，這兩年有多名不肖水下攝影師開始在臉書、IG揪團拍攝模里西斯與鯨魚共游、潛水，明知道違法，但他們仍選擇充分利用目前模里西斯政府沒有能力制裁的狀況下繼續進行活動，甚至許多台灣網紅也在網上發照片炫耀，當被提醒時，除了刪文，更直接回「其他國家也有人做」，讓他怒問：「違法的事其他人做你也跟著做嗎？」

▲抹香鯨在海上一段時間就會下潛，但如果受到人為靠近干擾，一樣會下潛。（圖／記者蔡玟君攝）

他也直言，「台灣人」3個字已經不斷出現當地違法與鯨共游的負面新聞裡，讓許多住在模里西斯台灣人感到憤怒，他也呼籲，請珍惜台灣護照進入模里西斯的落地簽待遇，你的行為可能會給其他台灣旅客造成困擾，影響他們在模里西斯的旅遊體驗和當地人對台灣旅客的印象。

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