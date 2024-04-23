彈頭、王心恬狂炫「違法與鯨共游照」　知情人指：連船長都是黑名單

▲藝人南拳媽媽彈頭、王心恬近期在臉書狂炫在模里西斯與鯨魚共游照片與影片，遭網友炎上，王心恬則在臉書分享現場看到情況。（圖／翻攝自Facebook／王心恬CandyWang）

記者蔡玟君／模里西斯報導

近期台灣藝人與網紅如南拳媽媽彈頭、王心恬等人，在臉書狂炫在模里西斯與鯨共游照片和影片。模里西斯政府早有明文法律規定，禁止與鯨魚共游，而王心恬日前在臉書專頁表示「問當地船長，他們說這行程已經行之數年，甚至有認識到一位模里西斯當地船長兼網紅，他的IG每天都是帶旅客與抹香鯨、鯊魚共游」，而《東森新媒體ETtoday》實際詢問知情人士，該名網紅船長早被當地生態組織MMCO列為黑名單。

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▲模里西斯政府法律明確規定禁止與鯨魚共游、潛水、觸摸。（圖／翻攝自模里西斯政府）

多名台灣水下攝影師近年大量揪潛水團前往模里西斯違法與鯨共游，只為拍美照，南拳媽媽彈頭、王心恬都是座上賓，也遭網友砲轟。王心恬日前發文說明，事前不知道模里西斯禁止與鯨魚共游，到當地問在地船長，他們說這行程已經行之數年，更是看到所有潛水行程的店家都有海豚、海龜、鯨魚共游照片的行程販售，所以共游這件事沒有明確罰則。甚至有認識到一位模里西斯當地船長兼網紅，他的ig每天都是帶旅客與抹香鯨、鯊魚共游。

▲有網友指責王心恬違法，她也直接回覆。（圖／翻攝自王心恬臉書專頁）

王心恬文中也指出，出海時看到每天海上約莫有30艘船在賞鯨、共游，整趟看到台灣來的約莫2～3艘，一船平均4-8位客人，歐美的船隻通常更大人更多，但她也不否認當地出海追鯨的確有亂象。有網友在留言指出她的行為就是違法，身為公眾人物應以身作則，王心恬也回覆「我花了錢到當天，確實體驗到不管各國人去都體驗的行程，我不會得了便宜還賣乖，去了還呼籲大家不要去，做這麼矯情的事。因為當地政府沒有管這件事，當地店家也很快樂的每天經營。」

▲▼在模里西斯追抹香鯨是當地熱門行程。（圖／記者蔡玟君攝）

《東森新媒體ETtoday》實際求證當地人Y小姐（化名），是否當地店家都有鯨魚共游行程販售，她直言「真的沒看過」，且若不是近期違法與鯨魚共游新聞鬧大，除了本就經營賞鯨行程的船家外，許多在地人都不知道原來自己國家有抹香鯨。

她也直言，如果台灣藝人都是和這些違法的船家接觸，那自然看到的就是那些違法的行為，實際上模里西斯船家非常多，但違法經營的就是那幾家。

至於王心恬提到的IG網紅船長在當地也早已惡名昭彰，知情人士指出，當地生態組織MMCO早就將該名船長列為黑名單，雖然該船長不斷被檢舉，但仍繼續經營，也是因為模里西斯政府沒有強而有力的管控方式導致。

▲彈頭摸抹香鯨被網友炎上。（圖／翻攝自杜承哲醫師臉書）

而南拳媽媽團員彈頭近期囂張分享到模里西斯與鯨魚共游影片、照片，甚至放出直接觸摸抹香鯨的影片遭炎上，還繼續發文反諷：「原來你沒看過鯨魚？我可以請你看啊！你沒看過怎麼驕傲到好像鯨魚是你家的，好慘，先不管你了。」許多網友火大開罵：「太丟臉！」

▲彈頭於23日凌晨發布經紀公司聲明後，再發囂張言論。（圖／翻攝自南拳媽媽彈頭宋健彰臉書專頁）

雖然後來刪文，並於23日凌晨發文道歉：「大家提出的建議和指正我都有收到，在此虛心接受建議，要澄清應該是彼此角度不一樣的關係讓大家誤解，一直以來我熱愛海洋，這個事件讓我學習更多，未來守護海洋、守護鯨豚將成為畢生的志業。」但後來又更新：「誰要跟你道歉，注意我的文章，鯨魚是你的嗎？？？你認識他？？他跟你講了什麼？？你靠近的了鯨魚？？誰跟你講影片是我？？我在太平洋跟印度洋等你」囂張言論再掀爭議。

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