走拍英國古都巴斯！世界少見「商店橋梁」　隱藏版景點遠眺天際線

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者邵筱鈞

巴斯是英國古都，最知名的景點首推巴斯羅馬浴場，旁邊的巴斯修道院教堂也很值得一遊，而這篇遊記介紹的則是其他比較次要的景點。這四個巴斯景點中，最知名的是修道院教堂附近的普爾特尼橋，是英國稀有的商店橋梁，外觀頗為古典。圓形廣場跟皇家新月都是當地知名的喬治時期建築，以圓弧造型排屋而聞名，至於Alexandra Park雖然默默無名，卻是這篇遊記中最推薦的，是遠眺巴斯天際線的絕佳區域。

本篇重點介紹

這4個景點的遊覽方式都是走走拍拍、沒有入內參觀的地方，要全部走完的話需安排巴斯一日遊，如只有半天建議優先造訪羅馬浴場、修道院教堂跟附近的普爾特尼橋。

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普爾特尼橋

位於巴斯修道院教堂西北方的普爾特尼橋（Pulteney Bridge，Google Maps位置圖）是知名的巴斯景點，其實就是一個地標。這18世紀完工的橋樑其特別之處在於它是世界上為數不多的商店橋梁，意即橋梁兩側都有商店或餐廳，但就僅此而已，算是到此一遊的景點。

它的起源很奇妙

當時有位富豪繼承可觀的遺產、想要開發周遭地區，但那是位於巴斯城區雅芳河的東岸、進城需要搭乘渡船，很麻煩，所以就有了興建橋梁的計畫，真是財大氣粗！橋梁完工之後經過改建，減少店家數量但擴大店家規模，也曾經因洪災而損毀、修復，原本還打算做為行人專用通道，但這計畫胎死腹中。

到這邊就是拍拍照，拍攝地點有幾個

第一個是橋南側通往車站的道路上，可以由那邊以平視的角度拍幾張。另一個位置是過橋後沿著通道走到下方的公園，那邊也不錯，最後一個則是由普爾特尼橋南邊的North Parade Bridge拍幾張。普爾特尼橋比較好看的是南側，北側看起來雜亂無章、不需花時間在那邊。

順帶一提，橋的西南方有棟宏偉的建築，根據Google Maps上的標示那一棟是帝國飯店（Empire Hotel），它於20世紀初落成、曾被英國海軍徵收，目前的用途是住宅、不是飯店。過橋到雅芳河對岸後的盡頭是博物館－The Holburne Museum，帶旅遊鏡的話不妨在市區那一側以望遠焦段拍幾張。

雖然這個橋以兩側的商店聞名，我是沒進去逛、只在周遭拍拍照，有興趣的話自行走走吧，建議這邊可以停留0.5至1小時，就看大家有多愛拍了。

▲普爾特尼橋。

▲沿著旁邊的道路走遠一點拍的。

▲另一個角度。

▲再更廣角一點。

▲普爾特尼橋的商店街。

▲換個角度。

▲用旅遊鏡的長焦段拍的。

▲某間餐廳。

▲盡頭是間博物館。

▲在下方的公園拍的，不曉得藍天白用下的倒影是怎樣的景致。

▲超廣角。

▲帝國飯店。

▲普爾特尼橋的北側，可忽略。

▲這邊真的頗難看。

▲在North Parade Bridge拍的。

▲旅遊鏡萬能，超廣角在這邊用途不大。

圓形廣場

位於普爾特尼橋西北方、步行時間約10分鐘的圓形廣場（The Circus Google Maps位置圖）也是英國代表性的喬治時期建築，是一個圓形的住宅區、中間有個大公園。這建築群於18世紀末完工、共分成三個排屋，構成完整的圓形，看鳥瞰圖會更清楚。雖說是英國景點建築，但其實就只是在外面拍拍照而已，無法入內參觀。

這邊可以介紹的真的不多，停個20分鐘就差不多了，下一個景點－皇家新月就在附近（步行約5至7分鐘）。在這邊拍照時可以站在排屋的盡頭以中焦段拍攝圓弧造型，用廣角鏡不太好拍。

▲圓形廣場。

▲廣角真的不好取景。

▲再一張廣角。

▲非常優美的圓弧造型。

▲這是裁切過的。

皇家新月

皇家新月（Royal Crescent Google Maps位置圖）也算是巴斯地標，是本文介紹的景點中離火車站最遠的。這邊也是到此一遊的行程，這些排屋的造型很特別、就是在外面拍拍照。這建築群是於18世紀末完工，是英國規模很大的喬治時期建築群（喬治時期：18世紀初到19世紀初，這時期的四位國王都是以喬治為名）。皇家新月的排屋連結成新月形狀，單棟外觀又很對稱、典雅，是經典的英國建築典範。

通常這邊是巴斯市區景點中離車站最遠的一個（步行約20至25分鐘）、通常是最後一站，累的話可以在公園休息一下，皇家新月的對面就是一個超大的綠地。如果只是想拍拍照建議在皇家新月前面的馬路取景就好、不用走到草地，那邊的構圖不好看。

跟圓形廣場一樣，在這邊也可以嘗試貼近建築鐵欄杆、以中焦段拍出建築的圓弧造型，當然用廣角鏡拍幾張也是無妨的，只是我覺得拍出建築的圓弧造型更有特色。捼想參觀內部，第一棟建築－No. 1 Royal Crescent是博物館，可購票入內。

▲皇家新月。

▲更廣角。

▲近拍真的比較好看。

▲完整的皇家新月，其實可以不用拍這構圖。

▲野餐聊天的好地方。

Alexandra Park

位於車站南方山丘上的Alexandra Park是不知名的巴斯景點、我在Google地圖上發現的，由車站步行到這個公園約15至25分鐘、視你的腳程而定。巴斯車站旁邊有路可以走到靠河岸的後站，由那邊過Halfpenny Bridge後就可到對岸，再根據Google Maps指示，應該可以輕易地找到路線。

想走到公園需要點體力

因為需走10至15分鐘的上坡路程，沒運動習慣的人要有點心理準備，不過路面是易走的柏油路，就是上坡時會喘了點。

▲跟著指標往上走。

▲一開始算好走。

▲這階梯是大魔王。

這公園引人入勝之處在於視野

可以居高臨下俯瞰巴斯舊城區，是我很推薦的巴斯自由行景點。這公園還不小，只在可以眺望市區的區域停留，時間可以抓個30分鐘，就隨意走走拍拍，再加上來回路程建議抓個1.5小時，由車站出發的來回路線、慢慢走。

遠眺巴斯市區時建議先找出地標

巴斯修道院教堂，左邊低矮、有圓頂的建築是巴斯羅馬浴場；修道院教堂右邊可以看到一棟比較高聳的建築，那是帝國飯店（Empire Hotel），往前走一小段路就是前面有介紹的普爾特尼橋，由這邊是看不到的。

羅馬浴場的西北方是皇家新月與圓形廣場，但我認不出來，遠遠看與周遭建築差異不大。往右看也會看到一排典雅的喬治時期建築跟一個大大的草坪，那草坪可能是Bathwick Meadow，不確定就是了、看起來都一樣，有興趣的話可以參考公園的告示牌。

▲公園的展望區域，在這邊走走就好。

▲這是市區的東方。

▲巴斯的建築蠻優雅的。

▲廣角。

▲巴斯羅馬浴場、巴斯修道院教堂與帝國飯店。

▲巴斯羅馬浴場與巴斯修道院教堂。

▲巴斯修道院教堂的特寫。

▲中間就是羅馬浴場。

▲市區北邊的排屋。

▲換個角度。

心得

巴斯是大推的英國景點，建議安排倫敦出發的一日遊，除了造訪羅馬浴場跟巴斯修道院教堂，也有充裕的時間到本文介紹的景點逛逛。雖說這幾個景點中最有名的是巴斯必去景點－普爾特尼橋，但我最愛的是Alexandra Park，巴斯的天際線非常迷人。

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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