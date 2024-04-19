澳門45年老字號甜品店！種類太多根本選擇障礙　每一碗都真材實料

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▲杏香園甜品店，近45年歷史的老字號，真材實料的澳門甜品店。

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃亭詠

杏香園甜品店位於澳門半島的清平巷，這裡距離大三巴不遠，吃完甜品之後還可以順便去逛個大三巴附近景點，是許多人推薦的澳門甜品店，已經營業了45個年頭，店裡有掛了攜程美食林和年好評商店的獎牌，老闆還介紹他們還被選為澳門必吃名店之一。

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杏香園甜品店在哪裡

▲甜品店位於澳門半島的清平巷，這裡距離大三巴不遠，吃完甜品之後還可以順便去逛個大三巴附近景點。

杏香園甜品店環境

▲裡面的座位數不多，二樓也有座位區，這天座無虛席，還稍微等了一下才有位子。

杏香園甜品店菜單

▲等待的時間先看看菜單，發現餐點種類太多反而一時讓我們選擇性困難。

杏香園甜品店推薦

紅豆沙湯丸

▲所謂的湯丸就是湯圓，店家有介紹不管哪一種甜品都可以另外加湯圓。

▲紅豆甜而不膩，吃起來綿綿桑桑的，湯圓很軟Q好吃，而且內餡的芝麻香氣十足。

蓮子杏仁合桃糊湯丸

▲合桃糊是杏香園的必點，敢吃的一定要點來吃看看。

芒果鮮椰汁西米

▲鮮芒果搭配椰汁和西米露。

夏威夷木瓜蓮子雪耳湯丸

▲這道感覺很養生、集各種滋補養顏為一身。

雪耳就是我們台灣說的銀耳，所以富有膠原蛋白，吃起來會稠稠的，甜而不膩。木瓜和蓮子也都很新鮮好吃，但是最愛的還是湯圓，QQ的帶點咀嚼感。

竹笙龍眼鮮椰汁馬蹄沙

這碗也是杏香園甜品店的招牌之一，馬蹄沙是一種植物，和沙葛（豆薯）和沙梨（梨子）並稱白色潤燥三寶。此外裡面還有很多龍眼、竹笙和椰汁，一般比較常看到竹笙是拿來煮湯，第一次看到原來竹笙也可以入甜品。

杏香園甜品店評論

這次的澳門自由行吃了很多美食，其中也不乏米其林美食，但是這間杏香園甜品店真的讓我很難忘，尤其湯圓好好吃，下次到澳門旅行一定要再訪。

杏香園甜品店

地址：澳門清平巷13號

營業時間：13：30－00：00

店家電話：+853－2857－2701

飛天璇

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