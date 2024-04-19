2024台中千層蛋糕整理包！精選20家特色店　抹茶草莓口感細緻清爽

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▲2024台中千層蛋糕推薦，精選20間台中好吃千層蛋糕，不但少女心而且很療癒。

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃亭詠

台中千層蛋糕推薦，大部份的女孩子都很愛吃甜點，因為吃甜點讓人覺得療癒，千層蛋糕尤其精緻而且美味，台中賣千層蛋糕的店家很多，我也收集了幾間，這篇整理了台中好吃的千層蛋糕懶人包，讓喜歡千層蛋糕的人也可以參考、收藏。

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台中千層蛋糕

香緹果子

社團網友評價勝過日本Harbs的千層蛋糕，吃起來都是非常紮實而且有甜度的，奶油非常的清爽細緻不甜膩，一層又一層的可麗餅皮也很輕柔，這樣整體搭配起來超好吃。

地址：台中市北區崇德路一段256巷1號

電話：（04）2235－5693

營業時間：11：00－19：00

布魯本咖啡

布魯本咖啡位於大甲巷弄裡，是最近很有人氣的咖啡館，記得是從社團網友開始推薦的，據說布魯本咖啡千層蛋糕可以媲美Lady M。

地址：台中市大甲區民生路53巷15號

電話：（09）3357－6030

營業時間：13：00－22：00（周二公休）

LIGAWA dessert 哩嘎哇

真的很喜歡LIGAWA dessert 哩嘎哇的甜點和咖啡，比預期中的更有水準，以千層蛋糕是紅玉紅茶為主體，千層蛋糕的餅皮層層堆疊切面很漂亮，也不會有塌陷的問題，餅皮本身也很溼潤軟嫩，奶油的部份細滑不膩口，這款也很好吃。

地址：台中市東區自強街6巷28號

電話：（04）2360－6097

營業時間：12：00－20：00

細水焙煎所2.0

真的是一間很有溫度又有質感的咖啡館，處處都可以感受得到用心，也難怪才搬家沒多久一樣是要大排長龍，值得等待的一杯咖啡，這道千層是雙拼口味，下面是芝麻上面是焙茶，口感一樣很溼潤濃郁，我覺得芝麻比焙茶來得好吃。

地址：台中市西區公正路231號

電話：無

營業時間：13：00－19：00

Lenka 蘭卡崇德店

蘭卡的抹茶千層應該是使用宇治抹茶，因為味道比較濃郁，甘苦味也來得比較明顯，散發出迷人的抹茶香氣。千層蛋糕本身很溼潤，奶油內餡不會過多，再加上表層的抹茶粉點綴，順口好吃。

地址：台中市北屯區崇德二路二段167號

電話：無

營業時間：12：00－19：00

Jinjinstudio 私宅甜點工作室

會知道Jinjinstudio 私宅甜點工作室的原因好像是某間餐廳還是咖啡館的甜點是用Jinjinstudio，當時就把它放在口袋名單，Jinjinstudio 私宅甜點工作室的千層蛋糕很有水準，口感很溼潤細緻，而且奶油也很滑順不厚重，整體味道也不會過於死鹹，讓人忍不住一口接一口。

地址：台中市西區中美街419巷21號1樓

電話：（09）0724－3358

營業時間：12：00－21：00（星期日到20：00；星期二、三公休）

Lady M

來自美國紐約的殿級堂千層蛋糕Lady M也進駐台中LaLaport！而且Lady M LaLaport台中店還是首間內用店，座落在一樓的遊戲場旁邊，視野很好，台中LaLaport北館開幕之後，多了很多甜點飲料品牌。

地址：台中市東區進德路600號1F

電話：（02）7730－8660

營業時間：11：00－22：00（假日10：30－22：00）

玖安飛飛

這裡不是只有咖啡和甜點，裡面還有彩妝！因為老闆是咖啡師闆娘是彩妝師，而甜點都是闆娘自己做的，千層的皮還滿溼潤的，奶油比例也很剛好，吃起來溼潤滑順，另外上面還加了堅果和蓮花餅，搭配海鹽焦糖，甜而不膩。

地址：台中市北區五常街263號1樓

電話：（04）2203－0311

營業時間：平日 09：00－18：00 / 星期六 10：00－18：00（星期日公休）

此時甜點店

很多網友推薦此時甜點店是梧棲最厲害的甜點店，也曾看朋友評論千層蛋糕是他個人心中台中數一數二的。貼心提醒：此時甜點店一個禮拜只營業四天哦！甜點都是當天現做，熱門甜點很快就銷售一空，建議可以先打電話請老闆預留。

地址：台中市梧棲區臨港路三段1210巷57號

電話：（04）2658－1381

營業時間：四－日：13：30－17：00（周一至周三公休）

樂緹波兒

前陣子吃過樂緹波兒的千層蛋糕之後，覺得還滿喜歡的，難怪每次詢問台中好吃的千層蛋糕時，就會有人推薦這一間。

地址：台中市南屯區永春東路12

電話：（04）2475－6899

營業時間：11：00－19：00（周二公休）

多美咖啡

多美咖啡是原來的「沒有名字的咖啡館」，現在搬了新家也有了新的名字，不過還是老闆一個人作業，所以來這裡真的是要多點耐心。這天和朋友聚完餐之後我們來到多美咖啡喝咖啡，覺得咖啡真的很有水準，甜點有的不錯有的比較不合個人口味，不過整體來說還不錯。

地址：台中市西區精明一街73號

營業時間：13：00－20：00（星期三公休）

G貓甜點．Glocke Bakery

網路甜點工作室起家的G貓甜點．Glocke Bakery在2016年開了實體店面，甜點以塔類為主，在google上面有高達4.6顆星的評價，可麗餅的皮不是那種細緻薄透型的，整體來說不到驚艷，不過也滿好吃的。

地址：台中市北區忠太西路10號

電話：（04）2208－1985

營業時間：12：00－19：00（星期一－星期三公休）

Overture序曲

這天和朋友聊天才知道原來Overture序曲的評價很兩極，甚至有的人批評說Overture序曲的千層蛋糕很難吃，會說好吃的應該是嘴巴有問題，我笑著說：「我覺得不會啊！我覺得還滿好吃的啊！所以應該是我嘴巴也壞了吧。

地址：台中市北區北興街65號

電話：（04）2235－6865

營業時間：12：00－19：00

Supple Coffee

溫馨小巧的咖啡館，提供每日現作手工甜點，店裡環境不大，不過氛圍很不錯，而且闆娘人也很好，千層蛋糕本身口感很不錯，抹茶的味道清香帶點苦韻，不過搭配栗子內餡會加重甜膩感，除了甜點之外還推薦咖啡，是店家自已烘焙的。

地址：台中市南區文心南路901巷8號外帶到六點1樓

電話：（09）6637－5278

營業時間：11：00－17：00（星期日、一公休）

Fimi 後山小廚房

位於烏日市區的Fimi 後山小廚房是由一對熱愛甜點的夫妻所共同經營，店裡以法式鄉村風為裝潢風格，每天提供新鮮手作甜點，還有可愛的龍貓拉花咖啡。

地址：台中市烏日區光日路11號

電話：（09）8599－9970

營業時間：11：15－19：00

永心鳳茶

有高雄最美沙龍茶坊之稱的永心鳳茶繼成功插旗台北之後終於進駐台中囉！選在勤美誠品3樓落腳，品著茶香的同時旁邊又有書香，很棒的一個環境，光看永心鳳茶的內部裝潢就知道花了不少的心思，真的很有在復古沙龍喝下午茶的氛圍。

地址：台中市西區公益路68號三樓（台中勤美誠品3樓）

電話：（04）2322－1118

營業時間：11：00－22：00

蒔初甜點

這天就是為了千層而來的，記得點餐的時候櫃檯小姐說剩沒幾塊，還好我們還有搶到，這道抹茶苦韻比較明顯，是偏大人的成熟味，餅皮很細緻，奶油也清爽，再搭配酸甜的草莓，整體口感很有層次。

地址：台中市西區五權西六街69號

電話：（04）2375－3767

營業時間：11：00－19：00

Cuppa VV Cafe

以千層來說的話，價格是算中等，甜度並不會太高，只是覺得餅皮如果再細緻一點會更好。

地址：台中市西區博館三街103號

電話：（04）2323－7879

營業時間：7：00－22：00

兔子洞甜點

兔子洞甜點就是以童話故事愛麗絲的夢遊仙境為主題，二店和一店一樣都會看到童話故事的元素，牆上有一個紅色皇后的布簾，有一秒進入童話故事世界的感覺，這一道我吃起來比較中規中矩，可麗餅的皮稍嫌硬了些，而且內餡的草莓有一些已經軟掉，小小扣分。

地址：台中市西區南屯路一段87號

電話：（04）2375－5587

營業時間：13：00－19：00（星期一、二公休）

先生千層蛋糕

高雄知名千層蛋糕專賣店先生Sensei千層蛋糕插旗台中，不知道是個人口味的關係還是我們太挑剔，這天的千層蛋糕我覺得沒有期待中的出色，味道本身是不錯的，但是口感比較扎實偏乾，總覺得其實台中很多千層蛋糕的表現也不會比較差。

地址：台中市西區五權七街43號

電話：（04）2372－2199

營業時間：12：30－19：00（星期二公休）

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

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