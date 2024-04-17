東京必追3處浪漫花海！180萬株粉蝶花盛開超美　還有浪漫紫藤花瀑

▲鹽船観音寺杜鵑花有古剎的沉穩，也有花海的夢幻。（圖／© SHOFUNE KANNON Temple）

記者蔡玟君／綜合報導

日本在櫻花季之後，還有哪些花海能欣賞？在東京就有3處花海接力開放，包括絕美壯觀的紫藤花海，還有浪漫湛藍的粉蝶花，都是接下來不可錯過的風景。

鹽船觀音寺杜鵑花海

若想要欣賞壯觀的杜鵑花海，那就一定要去東京青梅市鹽船觀音寺走一趟！鹽船觀音寺為三千年歷史的古剎，每到4月，各色杜鵑在境內怒放競豔，旅客可在此欣賞1萬7000多株各種不同品種的杜鵑花，感受歷史人文同時也能留下美麗紀念。

▲龜戸天神社紫藤花。（圖／©KAMEIDO TENJINJYA）

龜戶天神社紫藤花

紫藤花季也向來是許多旅客赴日旅遊最想看的花海。每年龜戶天神社所舉辦的紫藤花祭，總會吸引許多人前往參觀。主宰學問之神的龜戶天神社已有350餘年，寺內栽種約50株紫藤花，每年免費提供給遊客入寺內參觀，建議從大鳥居依序從太鼓橋(男橋)→平橋→太鼓橋(女橋)繞行三座橋參觀，可以看到呈現出過去、現在、未來的不同景觀。

▲國營昭和紀念公園粉蝶花。（圖／©Ken Narahashi）

國營昭和紀念公園

國營昭和紀念公園自然景觀豐富，最代表性的風景就是湛藍的粉蝶花海了！180萬株粉蝶花沿著山坡栽種，每到4月底至5月中旬盛開時，湛藍色花海超壯觀，更被譽為是此生必看。

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