中部人出國更方便！燦星推暑假「台中直飛日韓」　最低1萬4900起

▲東京迪士尼樂園灰姑娘城堡。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

中台灣的旅客出國又有更多選擇了！台鋼燦星宣佈與台灣虎航再度攜手合作，瞄準暑假7、8月出國旅遊旺季，開闢台中直飛日本東京、名古屋及韓國釜山航線，其中玩韓國最低1萬4900元起。

台中地理位置優越位於台灣中部，不僅擁有現代化的交通樞紐，方便抵達各個目的地，此次台鋼燦星與台灣虎航合作推出的台中直飛出國旅遊計劃，讓旅客直接從台中出發，節省了到桃園機場的時間與精力。





▲名古屋大須商店街。（圖／記者蔡玟君攝）

此次燦星獨家推出7、8月台中直飛日韓一線城市東京、名古屋及釜山，每周一、五直飛名古屋，每周二、四、日直飛東京，每周三、六直飛釜山。日本團體行程除了暢遊東京四大樂園、大阪環球影城外，特別規劃東京名古屋雙點進出「名東雙城遊」，一趟旅程就可以玩到東京迪士尼，及名古屋人氣第一的樂高樂園，還有小朋友最愛的野生動物園及水族館。

▲▼釜山樂天世界。（圖／記者蔡玟君攝）

而釜山則安排最新開幕的樂天世界冒險樂園，該樂園比首爾樂天世界大3倍，讓大人小孩都能在此盡情拍照，玩各種刺激娛樂設施；海景咖啡更是到釜山必安排行程，近年新開幕的「P.Ark」，階梯式座位設計可以從不同視角看海。業者也表示，4月30日前報名享暑假早鳥優惠，第二人折3000，最低1萬4900元起。

▲曙光瑞風號的景觀車廂。（圖／曙光瑞風號提供，下同）

而可樂旅遊則宣布包下日本3大頂級寢台列車之一的「曙光瑞風號」，於10月28日取得專列，帶領旅客來場6天5夜深度日本之旅，從關西地區一路玩到山陰山陽地區，從4月18日開賣，每人48萬8888元起，限量28席次。

▲曙光瑞風號客房示意圖。

▲獨享整個車廂的「頂級套房」。

曙光瑞風號主要行駛於山陰山陽地區，全車共10節車廂，設有13間「皇家雙人房」以及1間「頂級套房」，每節車廂均有專屬管家服務。車廂設計沉穩淡雅，皇家雙人房內裝採用山陰山陽地區5個縣的木材設計，並擺設精美工藝品裝飾；僅有1間的頂級套房位於第7節車廂，使用大理石與天然木材，寬敞的房內設置玄關、陽台、客廳及配備歐式浴缸之衛浴空間。車上料理則安排和食名店「菊乃井」主廚村田吉弘，及西式料理HAJIME主廚米田肇監修，以在地食材提供米其林星級和洋料理。

▲後樂園延養亭。（圖／可樂旅遊提供）

此次專列將帶領旅客深度探索岡山、松江、東濱等當地隱藏版名所，例如觀賞傳承百年的出雲神樂表演、為瑞風號貴賓限定開放入內參觀日本三大名園後樂園之中的延養亭，或也可於明明庵茶室來場茶之湯文旅。

▲奢華巴士「YUI PRIMA」。（圖／YUI PRIMA提供）



為了讓旅人有更極致奢華的體驗，此次行程可樂旅遊獨家規劃使用「九州七星號」設計師水戶岡銳治操刀的奢華巴士「YUI PRIMA」，巴士內規劃有吧台區，提供飲料及小點心，整體氛圍典雅細緻， 打造鐵路、陸路雙奢華體驗。

▲即日起至2024年9月30日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）