苗栗最強地瓜球！十多種鹹甜創意口味吃一輪　連焦糖肉桂組合都有

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撰文攝影／瑋瑋美食萬歲、整理／實習記者邵筱鈞

苗栗美食推薦「番東地瓜球」，神出鬼沒的地瓜球小攤，不論到哪邊擺攤都是大排長龍，營業時間和地點都要當天看店家的粉絲團或是LINE社群的資訊才會知道。如果你在路邊看到他們的身影，千萬不要猶豫，買起來吃就對了！除了基本款的地瓜球還有很多創意口味，立誓全部都要吃一輪！

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▲「番東地瓜球」不定時不定點會在新竹、苗栗、台中等地擺攤，其中又以苗栗地區為主！而他們每日擺攤的時間和地點需要見店家粉絲團或是LINE社群上面的公告。

店家常出沒的地點

觀察一下店家的行程，發現他們比較常去的會是：周三的青草湖夜市、周五的三義夜市、周六的公館夜市、周日的後龍夜市，其他天則是公休或是隨機到不同的地點擺攤。

▲要不是朋友說這間「番東地瓜球」是苗栗最頂地瓜球，還被嘲笑怎麼可能沒吃過！被激怒之下，就立刻加入店家的LINE和粉絲團關注行程，就是非要吃到他不可。

▲這是店家的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

店家有開放預訂

需要加入店家的LINE社群，會在每天公告擺攤處後開放8組客人線上預訂，額滿就收單，也沒有提供電話預約，所以錯過就只能直接到現場排隊等。

▲現場炸地瓜、地瓜球的手從來沒停過，但因為油鍋只有一個，需要分批起鍋，若每一個品項都想要吃到，就得耐心等待。 他們的地瓜球那麼好吃，地瓜條肯定也是很可以的。

▲他們的地瓜球很大顆飽滿，下油鍋炸需要不斷擠壓，看著老闆用全身力氣在壓地瓜球，發現這也是個體力活。

▲地瓜球、地瓜條和芋頭條在檯面上擺滿滿的，三兩下就被客人掃購一空，如果遇到人比較多的時候，建議先上前登記，再到附近晃一晃，等到時間差不多了再回來取餐。

海苔肉鬆美乃滋地瓜球

▲是說他們家賣的地瓜球未免也太有創意了，居然還出現了海苔肉鬆美乃滋口味，這鹹鹹甜甜的口味看到必點。

▲加了美乃滋和肉鬆的地瓜球，這組合很奇妙，入口會讓人有種在吃章魚燒的錯覺。

是說他們的地瓜球口感很酥脆，即便淋上了美乃滋，稍微放冷了再吃也是一樣美味呢！對於地瓜球控來說，他冷掉以後的口感，還是很讓我驚豔。

可可地瓜球

▲其實平常吃地瓜球都喜歡吃原味，但是看到「番東地瓜球」的口味選擇那麼多，就決定自我突破，試試看沒吃過的可可口味，殊不知這苦甜的可可和地瓜球這麼合拍。

地瓜條

▲他們的地瓜條甜度很足，地瓜的保水度很足，外層酥酥脆脆的，口感還不錯，很適合配梅粉一起吃！但因為地瓜還是有季節性，每個季節的地瓜口感和甜度都不太一樣就是了。

草莓榛果巧克力地瓜球

▲趁著草莓季一定要收服這個口味啊！草莓搭上臻果醬和可可粉超級美味耶！酸酸甜甜的草莓配上苦甜的巧克力，而且賣相也是一級棒。

花生口味地瓜球

▲二訪時又再度回購了肉鬆口味，這回基本款的地瓜球是選了花生口味，是說在地瓜球上面加了花生粉，也很好吃。

焦糖肉桂可可地瓜球

▲這個焦糖肉桂可可上面，還會加上玉米脆片增添口感，這口味比較適合螞蟻人，雖然肉桂粉很香，但因為這焦糖醬頗甜，不是嗜甜的朋友會吃不習慣。

煉上黑脆花地瓜球

▲這款煉上黑脆花是加了OREO餅乾和煉乳，但這款甜度還蠻OK的，吃起來不會太膩，巧克力控可以點。

金蕉榛果巴芮

▲這款新品是加了巧克力醬、煉乳、脆片、整根香蕉的地瓜球。基本上就是喜歡香蕉巧克力這個組合的人就會喜歡，但如果怕太甜的朋友，可以在點餐時跟店家說要「醬少」，甜度吃起來就不會那麼高。

梅子地瓜球

▲梅子地瓜球是比較常見的口味，跟甘梅薯條有異曲同工之妙，就是會讓你的地瓜球越吃越涮嘴的秘密武器。

糖粉地瓜球

▲加了糖粉的地瓜球會讓甜度再更提升一點，但又不會膩。

餐後心得

整體來說，這間「番東地瓜球」是當地人的心頭好，口味創新又好吃，重點是冷掉以後也不會有油耗味，口感也還是能保有一定的酥脆程度，就是好看好吃又好拍的地瓜球，是吃過一次就會想無限回訪的愛店，讓人立誓要吃遍他們菜單上的所有口味。

番東地瓜球



地址：於新竹、苗栗、台中各地不定時不定點擺攤，也會因天候變動，故以店家公告為主。比較常去的點會是－周三的青草湖夜市、周五的三義夜市、周六的公館夜市、周日的後龍夜市。

電話：無營業用電話（店家LINE社群）

＊部落客《瑋瑋＊美食萬歲》現有經營：部落格、粉絲團、Instagram

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