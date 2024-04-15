買炸雞送薯片、啤酒！橋村炸雞台南西門店開幕優惠連推6日

▲橋村炸雞台南西門店明天正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

南部炸雞控久等了！橋村炸雞台南西門店明天正式開幕，而品牌也公布開幕首6日優惠，買炸雞就送木薯脆片、精釀啤酒。

橋村炸雞南部第一家店「台南西門店」明天開幕，地點就在新光三越台南西門新天地，而品牌也公布開幕優惠，4月16日至4月18日，單筆滿200元送橋村精釀啤酒1罐，4月19日至4月21日點橋村炸雞半半系列，送韓苔苔木薯脆片1份，以上2項活動每日限量30名。

台灣橋村炸雞提供蜂蜜、醬香、香辣3種口味，蜂蜜在韓國市場最受歡迎，也是餐廳建議首次品嚐的口味，醬香使用鹹中帶甜的蒜味醬汁；香辣則是以韓國天然青陽紅辣椒製成，喜歡吃辣的朋友可以品嚐看看。

▲王品「享鴨」主廚設計了3款台南限定菜色。（圖／取自享鴨臉書）

另外，經過幾個月的籌備，王品「享鴨」台南市長官邸店展開試營運，預計4月20日正式開幕。為了表達對美食之都的敬意，享鴨主廚設計了3組限定菜色，「一口台南鄉愁鴨味米糕」概念源自主廚在外打拼想念的家鄉味，把米糕結合招牌片皮烤鴨；「來官邸呷豆干享創意豆干包」使用所長茶葉蛋滷製一口小豆干，搭配酸菜芝麻流沙湯圓，以類似刈包的創意手法呈現；「炙燒鳳梨烤鴨派對」則是烤鴨搭配炙燒處理過的鳳梨，突顯鳳梨的酸、香、清甜。