南部首家！一個人燒肉IKIGAI進駐台南南紡「櫃位裝潢中」

▲IKIGAI燒肉專門店將進駐台南的南紡購物中心。（圖／記者蔡惠如攝）

記者黃士原／台北報導

全家國際餐飲旗下「IKIGAI燒肉專門店」3月才在新光三越A8館開出2號店，日前再傳出3號店直接進軍南部，落腳台南的南紡購物中心，目前正在裝潢中。

看好近年興起的獨食商機，全家旗下餐飲推出「IKIGAI燒肉專門店」，主打高貴卻平價的精緻燒肉，享用日本山形A5和牛或美國Prime等級牛肉千元有找。而且除了一般座位，也規劃1人用餐區，想吃燒肉不需再揪人喬時間。

▲IKIGAI燒肉專門店主打每日鮮切肉品及特色佐料。（圖／記者蔡惠如攝）

IKIGAI燒肉專門店主打每日鮮切肉品及特色佐料，包括和風洋蔥醬、蒜片、泡菜、蔥鹽醬、柚鹽。套餐附有白飯、味增湯、沙拉、飲料跟佐料，售價390元起，擁有各部位肉品的牛肉盛合，也十分受到歡迎，售價600元。

IKIGAI燒肉專門店2022年在天母商圈開出1號店，今年進軍台北信義計畫區，位於新光三越A8的2號店在3月30日開幕。不過2號店才開沒幾天，臉書粉專「台南開幕式」就發文指出，IKIGAI將到台南展店，地點在南紡購物中心原本屯京拉麵的位置，這也是該品牌南部首家分店。

▲日本人氣漢堡排登台，「肉的長谷川」4/17開幕。（圖／肉的長谷川提供）

另外，日本「肉的長谷川」日前宣布來台展店，第一家門市插旗台北市東區SOGO忠孝館美食街，4月17日正式開幕。

來自日本的漢堡排名店「肉的長谷川」，主打每日新鮮現做漢堡排，招牌餐點是「100%純牛肉漢堡排」，日本師傅來台親自傳授拍打秘訣，讓牛絞肉緊密結合，鐵板炙烤後肉汁飽滿。