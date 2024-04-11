已經營業超過100年！全澳門只有一間門市　米其林推薦的街頭小吃　

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者邵筱鈞

晃記餅家是澳門官也街知名的伴手禮老店，已經營業超過100年，原本是一間茶樓，後來才轉為餅店，必買的就是杏仁酥和合桃酥。澳門有很多老字號餅店，最知名的應該就是咀香園和鉅記，但是晃記餅家其實更厲害，不但全澳門只有一間門市，而且還得到米其林推薦的街頭小吃。

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晃記餅家位置

晃記餅家位於官也街14號，對面就是安德魯蛋撻，其實光是一條官也街就有很多澳門必吃美食和必買伴手禮，真的是集精華於一條街。

▲晃記餅家已經營業了超過100個年頭，目前已經傳承到第四代，也有很多名人造訪過。

晃記餅家菜單

其實裡面賣的產品有很多種，不過最知名的就是杏仁餅和合桃酥，已經好多年都得到了米其林推薦的街頭小吃。

晃記餅家環境

因為是百年老店了，裡面的空間不大，再加上店裡的客人很多，所以建議考慮好要買什麼再排隊，google上的評論很多人都反應店家態度不好，大家自己斟酌。

晃記餅家必買

買了杏仁餅和金桃酥，之前來的時候都只買杏仁餅，這也是第一次買金桃酥。杏仁餅有圓盒和罐裝的，而且還有塑膠包裝的，不確定價格差多少，大家想要方便攜帶的包裝可以選擇袋和罐裝的品項。

杏仁餅

杏仁餅其實小小一個，大概台幣5元硬幣的大小，上面還有印不同的字，我們看到的就有杏、仁兩字。杏仁餅吃起來酥酥的，而且還吃得到杏仁顆粒，咀嚼後杏仁香氣會愈來愈明顯，不是濃郁的杏仁香但是很自然的感覺，整體口感滿耐吃的，送朋友朋友也喜歡。

合桃酥

合桃酥吃起來也滿酥脆的，但是核桃香氣其實不是很明顯，吃起來不太油膩很難得，而且甜度也不會太高。

晃記餅家評論

其實晃記餅家的肉切酥也是很受歡迎，只是肉製品不能帶回台灣，有點可惜。

晃記餅家



地址：澳門氹仔官也街14號

電話：（+853）2882－7142

營業時間：11：00－21：30

飛天璇

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