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曼谷「鐵道市場」奇景一日遊！火車從攤販旁呼嘯而過畫面超驚險

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

▲泰國曼谷美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃亭詠

多年前在電視上看到泰國美功鐵道市場的報導，當時就對於火車和攤販共存的特殊景象留下很深的印象，每一個地方都有不同的生活方式，這也是台灣看不到的景象。美功鐵道市場位於泰國曼谷近郊的夜功府，距離曼谷大概是1個半小時的車程，其實可以從曼谷搭乘Mini Van過來，但是因為班次不多，所以一般人都是會搭乘包車前來，也可以搭乘Bolt或是Grab。(車資大概400至500泰銖左右）

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美功鐵道市場交通方式

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

美功鐵道市場一日遊

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

這天是直接參加KKday一日遊行程，早上先到美功鐵道市場，中午到丹能莎朵水上市場，下午再到Bubble in the Forest，這樣一日遊的行程，不但有專車到飯店接送，而且一次可以跑三個曼谷必遊景點，而且旅行社還可以幫忙預約餐廳，真的很方便。

美功鐵道市場介紹

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

▲包含在行程裡面的芒果糯米。

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

▲天氣熱又自己加點了果汁，泰國的水果又甜又多汁。

第一站就直接前往美功鐵道市場，延路導遊都會先做簡單的景點介紹，讓我們在抵達之前有一點基本的了解抵達美功鐵道市場之後，導遊先請我們吃一份芒果糯米，原來這個芒果糯米是本來就包含在行程裡面的，覺得很貼心。

美功鐵道市場必吃美食

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

火車站旁就有很多店家可以逛，上面那間小吃攤就是在地最有名的麵店，也是導遊力推的、另外一旁還有商店，在這裡可以買個帽子或是包包，想買伴手禮也有。

美功鐵道市場攤販市集

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

▲走在鐵軌上體驗一下美功鐵道夜市。

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

▲美功鐵道市場的水果真的是便宜到嚇到，像紅毛丹一斤才30泰銖，龍眼一斤才20泰銖，都是好吃又多汁，而且很鮮甜。

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

▲除了蔬菜水果之外也有海鮮，居然還有魚和螃蟹。

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

包包、服飾、飾品和紀念品等也都買得到，攤販主要是賣衣服、蔬菜、水果、海鮮，Google上面的營業時間是早上8點到晚上7點，導遊說：「泰國人不太愛工作，所以市場都早早就收了」，攤販確實已經不是很密集了。

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

▲美功鐵道市場其實不大，大概只有短短500公尺而已。

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

美功鐵道市場火車時間

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

美功鐵道市場的火車一天有8班會經過，時間分別是：車站寫著進出站時間分別為：06：20、08：30、09：00、11：10、11：30、14：30、15：30、17：40。

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

火車進站後大家都拿起手機和相機拚命拍照錄影，旁邊還有警察在維持秩序，貼心提醒真的不要因為要拍照而站在鐵軌上，太危險了，其實火車進站到火車離開的時間中間大概有20分鐘，可以利用這些時間拍照。

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

市場奇景
正常來說是火車經過的時候攤販就會開始收東西，形成了一幅美功鐵道市場的特殊景觀。火車經過的時候就在盡咫尺之間，其實有點危險，火車經過之後，大家又慢慢的把東西搬了出來，回到自已的工作崗位上。

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

美功鐵道市場火車體驗

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

▲▼泰國曼谷｜美功鐵道市場 Maeklong．曼谷近郊一日遊必訪景點，火車經過攤販特殊求生之道。（圖／飛天璇提供）

我們從Mae Klong搭到Lat Yai，大概只有15到20分鐘的時間，算是短短的體驗，還滿新鮮的。下車之後我們的車子已經在Lat Yai旁邊接我們了，這樣一日遊的行程，不但有專車到飯店接送，而且一次可以跑三個曼谷必遊景點，而且旅行社還可以幫忙預約餐廳，真的很方便。

美功鐵道市場

地址：泰國夜功府ตลาดแม่กลอง แม่กลอง Mueang Samut Songkhram District, Samut Songkhram 75000泰國
營業時間： 08：00－17：00

飛天璇
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