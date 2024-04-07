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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者柯珮萱

想吃道地廣島燒不必飛日本，在台中也能吃得到！這間位在台中東區的友鐵廣島燒專門店，開幕至今生意都相當好，糖糖已經來訪兩次了。不僅原物料幾乎都來自日本，餐點更是大份量，這次還多了新菜色松露菇菇廣島燒，鍋邊素也能享用，還有隱藏版菜單廣島牡蠣燒，牡蠣超大顆！

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友鐵廣島燒專門店位置

台中人氣美食友鐵廣島燒專門店位在台中東區大勇街上，鄰近台中火車站、大魯閣新時代購物中心、台中LaLaport、帝國製糖廠等台中知名景點，附近交通非常便利，也有多個收費停車場。

友鐵廣島燒專門店環境

第二次來訪友鐵廣島燒專門店生意依舊好到不行，平日晚上依舊客滿，店內的裝潢設計承襲大正時期風格融合了日式傳統和洋式風格元素，營造出舒適愜意的用餐氛圍及環境，除了一般的座位區，還有鐵板吧檯區，可以直接欣賞師傅們的料理秀。

▲我喜歡坐在鐵板吧檯區的位置，看著師傅們料理過程就覺得好療癒，鐵板吱吱作響，美食畫面更是讓人看得津津有味。

友鐵廣島燒專門店菜單

友鐵小牛排240元

想吃牛排，在友鐵廣島燒專門店也吃得到，牛排都是現點現煎，上桌時還是熱騰騰的，將兩面煎至微微焦香，熟度約七分熟，肉質超軟嫩，富有濃郁的牛肉香氣。

▲友鐵茶碗蒸60元，口感滑嫩，香氣迷人，裡頭還有彈牙鮮蝦、香菇及雞肉，也深受小朋友們的喜愛。

雞肉丸子260元

使用雞胸肉、雞腿肉及雞軟骨三種部位，將其剁碎成細小肉末後再加入數十種特製調味料混合手工捏成丸子形狀，在高溫鐵板上香煎至金黃微焦的模樣，接著抹上特製醬汁，最後鋪上翠綠蔥花，再打上一顆生蛋黃就完成囉。吃得到雞軟骨的爽脆口感及雞腿肉的鮮嫩滋味，記得吃的時候將蛋黃戳破，讓黃澄澄的蛋液融入底下的雞肉丸子中，讓多層次風味的雞肉丸子吃起來多了滑嫩口感。

廣島牡蠣燒（隱藏版）

除了原有的牡蠣廣島燒，友鐵廣島燒還推出了隱藏版廣島牡蠣燒，限量販售！特別選用廣島空運牡蠣，一份有四顆，尺寸真的有夠大！不僅肉質肥美鮮甜，咬下去還會爆汁，搭配店家特製的蠔油醬，鹹香更迷人，尾韻還帶有淡淡的蜂蜜甜味，整體吃起來層次非常豐富。

友鐵廣島燒專門店的廣島燒基底都一樣

以麵糊做成基底餅皮，灑上昆布與鰹魚粉，接著依序加入高麗菜絲、天婦羅炸丁、三星蔥、豆芽菜、五花豬肉、麵條、雞蛋、廣島燒醬及海苔粉，最上面食材就是自選的廣島燒口味。

松露菇菇廣島燒380元

這道松露菇菇廣島燒是友鐵廣島燒專門店推出的新品，這道松露菇菇廣島燒裡頭採用了鴻禧菇、杏鮑菇及蘑菇，搭配店家以奶油、牛奶和松露醬調製而成的濃郁松露白醬下去炒製，入口除了鮮菇的甜味，還多了松露的香氣及奶香味，這道松露菇菇廣島燒也可以客製化作成無肉的，讓吃方便素的朋友也能享用。

月見廣島燒320元

喜歡吃蔥的朋友，友鐵廣島燒專門店這道月見廣島燒你一定要試試，再廣島燒上頭鋪上滿滿翠綠的青蔥，中間搭配一顆溫泉蛋，最後再加上海苔絲點綴，吃的時候將溫泉蛋劃破，讓黃澄澄的蛋液流入底下廣島燒中，口感更加滑嫩，每一口都伴隨著迷人的蔥香味。

明太子廣島燒360元

最美的廣島燒就是這道，以鱈魚卵為原料製作而成的明太子醬，並結合拉花技法，上頭再添加博多明太子及海苔絲點綴，讓廣島燒更具藝術性及美感，不只視覺，味覺上也是大大饗宴，讓豐富的廣島燒多了明太子的微辛滋味。

章魚廣島燒360元

如果第一次來友鐵廣島燒專門店的朋友，推薦這款人氣口味章魚廣島燒，選用北海道章魚，切成大塊狀下去香煎，搭配日本特有的花柴魚片，再加上日本美乃滋醬調味，章魚口感超彈牙，帶有咬勁，美乃滋不會像一般吃到的美乃滋那樣膩口，尾韻還多了柴魚片的甜甜滋味。

日式焦糖布蕾80元

吃過這麼多間烤布蕾，這間友鐵廣島燒專門店的有讓糖糖驚艷到，特別使用日本的甜菜糖下去炙燒，厚厚的一層糖衣，口感硬脆就像餅乾，甜味溫潤不死甜，搭配奶香濃厚的布蕾，好吃不膩口，就連不吃甜食的長輩也愛不釋手。

▲昭和風氣泡飲，友鐵廣島燒專門店的蘇打口味非常多，有哈密瓜、草莓、芒果、彈珠汽水及葡萄，入口沁涼，爽口又解膩。

食後感想

不必飛日本，台中友鐵廣島燒專門店就能吃到日本道地廣島燒，不僅口味道地，而且原物料幾乎都來自日本，用料超實在，大份量更是讓你飽兩餐，喜歡吃松露的朋友，推薦友鐵廣島燒專門店推出的新品松露菇菇廣島燒，不僅菇量超多，松露香氣也非常濃厚，還可以客製無肉版本，鍋邊素的朋友也能享用，還有鮮嫩多汁的友鐵小牛排，口味不輸專賣店，最後再來個必點甜點日式焦糖布蕾做個完美ending超讚！

友鐵廣島燒專門店

電話：（04）2222－0788

地址：台中市東區大勇街75－1號

時間：12：00～15：00；17：00～21：00

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