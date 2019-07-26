只開4天！台中隱藏版人氣燒烤　必點10元招牌烤米血超大一隻

點評：烤鴨米血！！！！

文、圖／橘子狗愛吃糖

台中市加上舊台中縣幅地廣大，有很多地方是我來台中已經快10年也從沒去過的，但只要聽聞哪裡有隱藏排隊美食的鄉野傳說，再遠都要特地驅車前往一探究竟啊！就像這家【寶賢（蓮）烤鴨米血】，如果不是當年媒體跟幾位美食部落客發現的話，誰會知道隱藏在龍井的民宅裡有這麼家連在地人都特地來排隊搶買的現烤鴨血！（但要注意營業時間，每週只營業週四到週日四天，而且太晚來就買不到了）

沙鹿我常跑，卻沒想到對隔壁的龍井這麼陌生，這天剛好過來的天氣相當不錯，從龍井這邊遠望台中市的風景相當漂亮，廣闊田野與藍天連接大肚山開闊景色讓人心曠神怡。





要去寶賢烤鴨血的一整條路上風景都這麼漂亮，可是一下彎進產業道路一下騎在田邊，遠遠的盡頭還可以看見台中火力發電廠的五根大煙囱矗立，讓我一度懷疑我有沒有騎錯路XD





騎到底就會抵達龍井這條還算熱鬧的中央路，來的這天雖然是假日但整條路感覺很寧靜，跟著GOOGLE指引加上網路食記的照片參閱，才終於找到這家【寶賢古早味現烤鴨血】。





根本完全沒有招牌，左鄰右舍都是民宅，真不知外地人一開始是怎麼發現這家烤肉店的，這天氣溫差不多34度相當炎熱，可是下午一點半剛開始營業店家騎樓已經站滿人，跟旁邊老客人閒聊還告訴我們，其實現在夏天人潮比較少，冬天來的話要等更久。

整家店非常簡單，一個擺滿烤肉食材的餐檯，裡面是燒烤料理區，接著客人在騎樓等，沒有裝潢、沒有招牌、沒有菜單、也沒有座位，就是點餐、結帳、外帶這麼簡單。





一打開看到整個食材擺超滿又好多樣，琳瑯滿目瞬間眼花難下決定，看店家很忙其實我也很懶得一道道食材問多少錢，所以就隨意夾了幾樣擺在桌前等結帳，結帳的方式對我們初來乍到的新手來說不算友善，因為你夾完也不知道接下來該做什麼。

後來問現場客人才知道就自己把裝食材的鍋子擺在後面的桌面讓他們拿走就好，等店家「自動」把它拿走開始料理燒烤，烤好後會問現場客人點了哪些東西確認是誰的，但是重點的「現烤鴨血」呢？餐檯裡面是看不到的，但是很特別的烤爐分成兩邊，一邊專烤鴨血，另一邊則是烤客人點的各種食材，站在現場就能完全了解什麼是招牌。





烤鴨血一次買20、30支多得是，電話預訂、現場等的，還有網友遇過買100支的..另外想單買它們家的烤肉醬也可以，聽網友說好像一包50元，中秋節時很搶手！（不過烤鴨血是等你夾的食材烤好要結帳的時候才跟店家說你要點幾支就好）

全部烤完結帳總共12串再加兩支現烤鴨血竟然只要260元！我覺得相當便宜啊！可惜這天沒買到烤玉米，這邊的烤玉米用的是傳統白玉米去烤到熟的，據說也很便宜！

【推薦必點│招牌古早味現烤鴨米血│每支10元】

就是這支現烤鴨米血讓我專程從台中市區騎了40分鐘的的車跑到龍井來，專程來買幾十支鴨血外帶、預訂生米血、現場買的都少不了這道招牌，雖然看起來不過就是一根烤米血，可是吃下第一口後就會完全改觀了！

鴨米血一向就比較紮實帶微微硬口感，而且更吃得到米粒的顆粒感不軟糯，但最加分的其實是它們家的烤肉醬，有點沙茶香、甜甜的又帶點淡淡微辣感，（現場就聽到客人專程要來單買烤肉醬料的，結果還真的能直接買）吃完一支整個意猶未盡還想再吃，而且只要10塊錢銅板真的非常便宜到爆炸！

【烤豆包捲／烤米腸／烤肥腸／烤肉串】

我在南部叫豆皮，但在台中好像叫豆包？反正這個好吃推薦必點，相當厚實的豆皮捲，烤得軟香整個醬料下得夠重又入味，真的好吃。烤米腸算是很大根，紮實好吃，但小缺點可是是外皮腸衣沒先劃破再涮醬，裡面的糯米飯沒有太重的調味，醬料味道都在烤得脆香的腸衣上面可惜了。

烤肥腸我也很喜歡，大塊而且處理得非常乾淨沒有異味，烤得入味好吃。烤肉串則是少不了的總要有點肉味，肉質不乾柴，但我更愛有包蒜蔥的豬肉捲。

【烤豬肉蒜苗捲／烤豬肉蔥捲／烤甜不辣／烤豆干】

不管是蒜苗肉捲還是蔥肉捲我都算喜歡，多汁的蒜苗和蔥加上甜香烤醬好吃，肉質口感紮實也不柴但也不算很嫩，冷掉會稍乾，有蔥的水份可以讓口感更有濕潤度；烤甜不辣我特愛，外層微微酥香，裡面Q軟加上醬味鹹香不錯，蠻可以點的。

烤豆干的話口感是不錯，豆干不會太乾，但沒讓烤肉醬入味，吃起來算一般。

【烤小貢丸串／烤小黑輪串／烤百頁豆腐／烤雞肉串】

黑輪串我覺得一般，小貢丸還不錯吃，但也是因為烤肉醬料加分不少。另外還有雞肉串跟百頁豆腐我就沒有拍了，不過百頁豆腐真心烤得蠻好吃的。

這家隱藏版【寶賢（蓮）烤鴨血】GOOGLE評價304則還是有4.2高分推薦，不過大老遠過來還是相當值得，燒烤醬料口味很不錯，招牌的烤鴨米血絕對值得一試，其他烤肉食材也不貴，買了14串總共260元，平均一串才20元不到啊！怪不得可以天天這麼多人心甘情願來排隊等待，有到龍井沙鹿一帶非常值得來試試。

寶賢（蓮）古早味現烤鴨血



地址：台中市龍井區中央路一段203號

電話：04-26398590

營業時間：02:00Pm-07:00Pm

消費提醒：只營業週四到週日，可電話預訂烤鴨血

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