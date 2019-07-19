點評：身為鮮奶茶控的我怎麼可以錯過！





文、圖／橘子狗愛吃糖

高雄手搖飲料店從樺達奶茶爆紅開始帶起一股奶茶瘋的熱潮，所以在鹽埕新樂街出現了好幾家奶茶專賣店，還有「奶茶一條街」的稱號，但這篇想介紹的【御典茶】不在這個奶茶一條街上，要到西子灣這頭才找得到它。慶幸的是離捷運站並不遠，搭輕軌或捷運到西子灣終點站走過來只要不到6分鐘。





平日的西子灣商圈路上觀光客少很多，車也不多，走在路上感覺悠閒也輕鬆，位在小巷中的【御典茶】其實我自己已經來喝過好幾次，不過每次假日都好多人，其實它是茶行起家的小攤，這邊距離要往旗津的渡船頭也不遠，週邊美食還挺多的。





招牌並不大，所以要不是有看到IG跟網路有朋友推薦，根本很容易就當作一般飲料店錯過了，結果這天想不到平日過來的客人還不少。GOOGLE評價883則4.5超高分也難怪這麼受歡迎。













最早因為有網友說是「高雄最好喝奶茶」才跑來買，還遇到有人搭計程車拖行李箱來買！小小茶攤有種古樸感，木製茶牌成為裝潢門面的特色，點餐口小小的，品項倒是蠻多的。這裡有個特色就是「珍珠／粉角免費加料」，每天都有提供，但兩種每天只會有一種，端看當日公告是珍珠或粉角(我個人是比較愛粉角)，但記得要點飲料的時候先講。

















另外一個特色就是看得到直接加整個小罐光泉鮮奶，然後就是純加茶不加水。





飲料品項主角以「鮮奶茶」為主，因應不同甜度加上不同基茶的搭配有三種品項，黑美人鮮奶茶、蒙古鮮奶茶和美人鮮奶茶，一杯50到55元還算是OK的價格。





另外也有賣好幾款冷泡茶，我自己還蠻喜歡金萱跟阿里山冷泡茶兩款。





【蒙古鮮奶茶（7分） 美人鮮奶茶（5分）50元│黑美人鮮奶茶（固定）55元】

「蒙古鮮奶茶」可以選擇「無糖或3到7分甜」，是以普洱茶為基底，味道算是特別，雖然跟新樂街的雙妃奶茶一樣以普洱為基底，可是好喝度來說御典茶真的比較對我的味。





御典茶的普洱不會有「臭曝味」，但口感濃郁也爽口，粉角口感很夠搭配得很好。（比起珍珠我更喜歡粉角的紮實咬勁，但珍珠跟粉角是輪流出現的，所以看運氣囉）還有個優點是，裡面好像都沒有冰塊（還是碎冰？）所以幾乎不會越喝味道越淡。再來是「黑美人鮮奶茶」是紅茶+黑糖，也一樣加光泉鮮奶，更多了黑糖香甜味。





最後是「美人鮮奶茶」是用錫蘭紅茶＋鮮奶，5分甜茶香爽口，不過上面兩款我比較愛！雖然它們家也有賣冷泡茶，但我看上門的幾乎九成九都還是以買奶茶為主啊。





飲料哪家好喝沒有絕對，畢竟個人喜好在甜度、茶味的差異度上都相當主觀，但這家【御典茶】我自己是喝了好多次蠻愛的，有到西子灣來就會順手蒙古奶茶來一杯，反正奶茶這麼多家，不管是香茗、樺達、香妃或偷喝奶茶都可以試哪家比較合自己口味！





御典茶 奶茶專賣

地址：高雄市鼓山區鼓元街40號

電話：075314757

營業時間：11：00Am～10：00Pm

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