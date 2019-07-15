點評：口水已流:)))

文、圖／橘子狗愛吃糖

在高雄的熱河一街上每到中午小雅茶舖跟這家上海生煎湯包都是大排長龍，天天都能大排隊還能在GOOGLE有1174則評論依舊是4.1高分的網友評價，好不好吃雖然是看個人喜好，但連平日都能大排隊成這樣哪有不試試的道理！其實原本是為了小雅茶舖才走過來熱河街，發現隔壁的上海生煎包客滿到不行，原本不在美食筆記名單裡既然意外相遇了，那就跟著人潮排隊試試也無妨…

這條熱河街跟吉林街可以說是在地人跟上班族覓食必來的美食商圈，我們來的時間差不多是近中午用餐時間，整條路上不只人潮多來往車輛也多。

不絕於耳的喧鬧人車聲中，遠遠就看到這家【上海生煎湯包】的招牌跟排隊人龍，店門口停滿機車，外帶跟內用的人數都不少，畢竟室內有冷氣可以吹啊！

店家料理的廚房就在門口，店員人數也不輸排隊人潮，整個廚房塞滿滿，至少有近八個人圍在桌邊忙碌的捏煎包和湯包，前檯還有要負責點餐跟煮冬粉。

只是製作生煎包的鍋子不大，爐台也就三個，所以起鍋的數量也就這麼多，排隊自然是可想而知，這天豔陽高照我們還是排了快半小時才買到。雖然網路上有人說服務態度不好，可是像我們等了半小時阿姨還是一直跟我們說不好意思，因為客人太多請我們再等等，所以服務這部份我想還是看運氣啦！我是剛好沒遇到不好的時候。

店內賣的餐點只有三種：「生煎包、油豆腐細粉和湯包」三種而已，價位算是不貴，生煎包有50～70元三種份量的價格可以點，湯包一籠也才60塊錢而已。但內用有個規定是假日或尖峰時間不能加點，然後要習慣跟別人併桌。

【招牌生煎湯包8顆60元│手工小籠湯包8顆60元】



只煎半邊到金黃透香，再灑上些許芝麻，不過中午這種用餐尖峰忙碌時間很看運氣，這麼說是因為覺得有幾顆煎包其實都不算煎得很剛好就起鍋了，幾乎都沒有金黃香酥那面。

不過裡面肉餡相當飽滿新鮮，咬開果然還有滿滿肉汁溢出，一顆差不多兩口份量，麵皮不會粉粉的相當有嚼勁，另一面微酥焦香好吃，加辣椒、醬油和醋會更好吃不膩。

感覺一個人吃8－10顆是差不多剛好滿足的份量；另一份是「小籠湯包」算是挺大顆的，不是冷凍麵皮，肉餡比生煎包更不會有油膩感，但差別不到很大，湯汁也一樣挺多的。傻傻跟著排隊想不到還挺好吃的一家生煎包，以前住高雄的時候都沒發現它，只是夏天來說我還是會比較建議內用，有冷氣吹又不需要排隊到滿身大汗喔。不然就避開用餐尖峰時間來會比較輕鬆買到，順便可以再帶杯隔壁的小雅配著吃更好！

熱河街上海生煎湯包



地址：高雄市三民區熱河一街208號

電話：07-3220702

時間：11：45－20：00

交通提醒：近捷運後驛站步行約12分鐘，建議騎車或開車較方便

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