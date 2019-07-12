點評：天啊這個花生粉給的誠意十足～～～

文、圖／橘子狗愛吃糖

台灣雖然不大，但美食文化從南到北還是有著在地不同風格的偏好吃法，比如我總覺得北部魯肉飯偏瘦，但南部肉燥飯肥嫩香甜，其實是指同一種食物，而就連「豬血糕/米血」吃法，南北習慣的方式也大不同，但兩種我都喜歡，來到中北部找尋花生粉豬血糕的時候，不知不覺逢甲這攤【豬大嫂豬血糕】也吃了好幾年，它不算是什麼有名的攤位，逢甲一直以來賣豬血糕的也不只有它，但只有它始終不變在這。

在逢甲夜市賣過蒸米血糕沾花生粉的路邊攤，就我印象以來看過至少有三攤出現，目前只剩下兩家有在賣，一家是先前介紹過的「紅瓦古早味手工米血」在碧根廣場入口旁。

另一家就是在逢甲側門天天排隊的「逢甲溫家地瓜球」斜對面的【豬大嫂豬血糕】小攤位，在各種雜誌媒體上你不常看到，網路上也似乎不常看到有人推薦，但我卻吃了近十年有。

記得十多年前剛到逢甲夜市逛的時候就買過一次，想不到這麼多年過去始終都在相同位置，招牌上寫著「20年老店」，當然這麼多年位置不變，口味不變，但價格還是小漲了一波。

有時看到是老闆在顧攤，有時又是老闆娘，有時又是個年輕人顧攤（所以搞不懂老闆是誰），一支我從25元吃到現在40元，其實我心裡有點覺得小貴，但又是很習慣的老味道。而且這麼多年幾乎365天來我幾乎都會看到出攤，很少到逢甲側門會看到它休息的。

【招牌花生粉豬血糕│每支40元│推薦加辣】



豬血糕算是大支的，方方正正的形狀，不像台北有些豬血糕是好長的不規則三角形，不加香菜要記得先講，要加辣也要先講，但我習慣說「要加更辣一點」才夠味，店家會先涮上一層醬料跟辣醬，上滿滿厚厚一層花生粉以後，再灑上辣椒粉調味，蒸過的豬血糕較軟但口感不爛，吃起來非常有嚼勁，厚厚花生粉的香氣很足，「加更辣」的辣度我其實覺得不過嗆相當剛好，醬料恰到好處的鹹香加上香菜很對味。（不過我覺得以前給的香菜量更多，現在的香菜量給的有點少的感覺）

我其實在台中沒吃過太多蒸豬血糕，但這家到目前為止一直都是我最愛吃的豬血糕。這一味不能說是多厲害的美食，可是也是我在逢甲夜市多年的代表美食記憶之一，對比外面「紅瓦古早味手工米血」的來說，蒸米血我更喜歡這家豬大嫂的口味。

豬大嫂豬血糕│逢甲夜市

地址：台中市西屯區文華路99之2號

時間：17：30-00：00（週六、日15：30開始營業）

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