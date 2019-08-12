車迷必朝聖！全球唯一「計程車博物館」在宜蘭　門票也是車子模型

點評：很復古我喜歡～～～

▲宜蘭TAXI MUSEUM計程車博物館。（影／宜蘭丫欣的美食日記提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

實習記者陳羿妏／綜合報導

到宜蘭蘇澳遊玩有新去處了！近期全球唯一、台灣首家「計程車博物館」於蘇澳開館，全館皆以計程車為主題，館內可以看到有許多來自世界各地的古董計程車、數千件的汽車模型，以及各式各樣與計程車相關的主題收藏品，目前博物館於7/9剛開始營運，可以說是非常適合車迷們來朝聖的新景點！

▲1972年美國紐約經典款計程車。（圖／宜蘭丫欣的美食日記提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

▲門票一共有三款樣式，入場時只需取下右方的門票交給工作人員，其他則是可以將其折成計程車模型，另外門票樣式也會不定期作更換。

費時十多年於今年開始營運的計程車博物館，琳瑯滿目的汽車展示品皆是因館長李濟成對於車子的瘋狂喜愛，進而打造這座博物館，且有趣地是館長的名字也與計程車形成巧妙的諧音。館內可以看得到來自世界各地的古董計程車，以年份排列下來，可以看到1988年台灣裕隆、1972年美國紐約經典、1967年英國倫敦、1962年日本昭和青鳥、以及館長收藏品中年份最老的1957年德國賓士，一邊欣賞的同時，彷彿就像走入時光的隧道，親自經歷台灣以及國際小黃的歷史，感受滿滿復古氣息。

▲此為1962年日本青鳥 Datsun Bluebird 312，可以看到館內除了台灣本地，有來自世界各地的計程車。

▲館長收藏品中年份最老的1957年德國賓士。

▲此區域為台灣主題限時展。



館內目前分為兩個主要展區，城市旅遊、台灣主題限時展，其中限時展當中，民眾還能親眼看到民國四零年代的三輪車，一睹歷史風采，另外館內設置了親子旅遊也適合的空間，將汽車模型的展示櫃，以矮櫃的方式呈現，讓小朋友欣賞模型不需要拉長脖子也能看得一清二楚。除了以視覺參觀整館的車輛展示，館內設有兒童遊戲區，像是波浪滑行車、迴轉計程車可以玩，且一旁也提供下午茶飲品的販售，可讓逛完的民眾稍作休息。

▲民國四零年代的三輪車，原汁原味呈現在眼前。

▲波浪滑行車適合年紀小的孩子玩樂。

▲迴轉計程車的展示位於下午茶飲品販售的旁邊，一台台計程車有著迴轉壽司般既視感。

計程車博物館預計在台灣主題限時展結束後，之後也將新增碰碰車、戶外舉辦汽車電影院等活動，提供民眾多重選擇，而入場費的部分原價為250元，目前只要是8/9之前到訪的民眾皆為200元，值得一提的是除了三歲以下小孩免收費之外，如果本身為計程車司機的民眾也是免門票的。車迷朋友們趁這個暑假，到計程車博物館朝聖吧！

▲矮櫃的展示方式，讓小朋友可以近距離欣賞館長的收藏小物。





▲現在只要為前1500名入場的民眾，即可獲得計程車博物館的交通安全御守。



TAXI MUSEUM 計程車博物館

地址：宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段162巷2號

時間：10：00－17：00（週三公休）

電話：03-990-8088