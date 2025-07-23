「桃園航空城博物館」7/24試營運　必看F-104G戰鬥機

▲「桃園航空城博物館」將於明（24日）起對外試營運，首場展覽「05警戒區」至8月31日限時開放。（圖／桃園市文化局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

「桃園航空城博物館」將於明（24日）起對外試營運，首場展覽「05警戒區」至8 月 31 日限時開放，必看亮點是F-104G戰鬥機，以及陳列黑貓中隊的歷史文物，軍事迷、航空迷可別錯過。

▲今夏將以「風起05」為主題，策畫6大展區，搭配多場導覽、體驗與互動活動。



座落於桃園市大園區的「桃園航空城博物館」，是由「前空軍桃園基地」改建而成，111年啟動「05警戒區」修復後，今夏將以「風起05」為主題，策畫6大展區，搭配多場導覽、體驗與互動活動，讓民眾走進歷史，感受曾經守護台海領空的空軍過往。

▲我國空軍自1960年起陸續引進F-104系列戰鬥機，4196號TF-104G戰鬥教練機原先屬於第11大隊，為擔任國軍F-104最後一次飛行任務的兩架飛機之一。



「05警戒區」包含4座機庫及1棟警戒室，為二戰至冷戰時期的核心設施，曾是緊急起飛待命基地。1號機庫規劃為「實習飛行官：航空城軍史記憶展」，亮點是展示曾為我國空軍主力戰力的F-104G（TF-104G）戰鬥教練機，是國軍最後一次執行F-104飛行任務的兩架座機之一，先前停放於基隆役政公園，經桃市府協調、拆解並運至桃園機庫復原，重新塗裝後亮相。

▲1958年，F-104創下2.25馬赫與9萬呎飛行高度紀錄，成為冷戰時期嚇阻共產勢力的防空主力，也為捍衛台灣與東亞和平貢獻近半世紀。



此外，也展示基地警戒信號燈、戰術板等物件，以及養成空軍子弟的陳康國小歷史文物，見證軍事與生活的交錯記憶。

▲3號機庫特展「以志為翼．為國而翔：周至柔將軍的時代足跡」。



3號機庫特展「以志為翼．為國而翔：周至柔將軍的時代足跡」，展出我國一級上將、曾任空軍總司令及參謀總長的周至柔將軍文物，囊括珍貴信件、手稿、軍章與生活史料，了解他如何引領空軍走向現代化。

▲周至柔將軍是引領空軍走向現代化的奠基者，展覽中囊括其珍貴信件、手稿、軍章與生活史料。



另有「紀錄家園變遷展區」、3號機庫的「再・見航空城：記住家的模樣」，以及常設展4號機庫的「展翼・共乘：社區共好展」。此外，園區內還藏有15隻特殊造型的黑貓公仔，等民眾前來尋寶，只要找到並拍照打卡，即可兌換限量紀念小物。

▲另有「紀錄家園變遷展區」、3號機庫的「再・見航空城：記住家的模樣」，以及常設展4號機庫的「展翼・共乘：社區共好展」。



05警戒區開館試營運系列活動

地址：桃園市大園區桃航三路456巷60號（05警戒區機庫）

開放期間：7月24日至8月31日

開放時間：每周三至周日上午10點到下午5點

更多資訊可至「藝遊桃園—桃園市政府文化局」及「FB粉絲專頁『航空城博物館園區─05警戒區』」查詢