萬華半日遊！必比登密度最高的一條街　日式古蹟咖啡廳藏身市場

▲新富町文化市場開幕後，為萬華質感去處再添一筆。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

說到「台灣感性」，不免讓人聯想到萬華，也就是台北市第一個發展的區域。旅人不妨鑽進純白色、文青風格的新富町文化市場，拍攝U型建築和天井，再到市場旁的日式古蹟咖啡廳品嚐香料青草奶茶；晚餐時刻，可別錯過被譽為必比登店家密度最高的「華西街夜市」。

▲▼「新富町文化市場」旁就是新富市場和東三水街市場；木階梯也吸引許多人前來取景。（圖／記者彭懷玉攝）

新富町文化市場

1935年就存在的公有市場，到了2017年，由忠泰建築文化藝術基金會進駐營運，以新富町文化市場之名重現世人眼前。其中，純白色的U型建築、天井、木階梯，吸引許多攝影玩家前來取景，開幕後蔚為萬華區隱藏版景點。

▲▼tokyobike cafe隱身於新富町文化市場後方，是一間結合單車選物、咖啡、輕食的複合式空間。（圖／記者彭懷玉攝）







tokyobike cafe

新富町文化市場後方，竟然藏了一棟日式宿舍，「tokyobike cafe」於2021年底從民生東路三段搬遷至新富町文化市場，除了原先就有的單車相關物品販售，還多了日式木造古蹟做為底蘊，並搭配深色布簾、植栽，營造出京都街屋的氛圍。

▲▼鐵板香煎三明治豐富餡料搭配會牽絲的乳酪；「香料青草奶茶」則是與老濟安合作的夏日限定飲品。（圖／記者彭懷玉攝）



tokyobike cafe提供漢堡和鐵板香煎三明治，以及咖啡、茶系列飲品，品嚐得到「松露嫩蛋炒菇起司三明治」；「香料青草奶茶」則是與萬華名店老濟安合作的夏日限定飲品，與三五好友相約，輕鬆度過愜意的午後時光。

▲華西街夜市是在地人熟知的美食聚集地，當中更有多家米其林必比登推薦美食。（圖／記者彭懷玉攝）



華西街夜市

「華西街夜市」是在地人熟知的美食聚集地，當中更有多家米其林必比登推薦美食，使其知名度再次水漲船高。其中，「小王煮瓜」最為知名，2019年起連續獲得推薦，被譽為「黑金美食」的招牌滷肉飯必點；而源芳刈包也是逾一甲子老店，簡單六樣菜色吸引老饕上門；「阿義魯肉飯」則以蚵仔魯肉飯享譽盛名。若有到華西街夜市，不妨一次嚐鮮，體驗道地卻國際化的平民小吃。

▲▼華西街夜市內的「源芳刈包」、「阿義魯肉飯」都曾獲米其林必比登肯定。（圖／記者彭懷玉攝）

