Dream Plaza 9大話題餐廳搶先看　饗賓再推Buffet新品牌

▲饗賓餐旅推出全新Buffet品牌URBAN PARADISE。（圖／饗賓餐旅提供）

記者黃士原／台北報導

統一集團新百貨商場「Dream Plaza」將於7月25日開幕，館內眾多品牌中，除了首次登場的精品餐酒buffet「URBAN PARADISE」、來自日本的東山牛舌、炸豬排かつ丼屋勝急，還有多家美食品牌，以下整理9大話題餐飲資訊。

▲饗賓餐旅新Buffet品牌URBAN PARADISE主打餐酒新體驗。（圖／饗賓餐旅提供）● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

URBAN PARADISE

饗賓餐旅集團全新餐酒Buffet品牌「URBAN PARADISE」坐落於「Dream Plaza」五樓，占地417坪，提供306席座位。品牌以「都會饗樂 × 微醺時光」為核心概念，顛覆傳統餐酒館與Buffet的既定印象，料理橫跨全球多元餐酒文化，從美墨的熱情奔放、歐陸的經典優雅、日式的細膩精緻、東南亞的辛香層次、川味的麻辣狂野到台式的熟悉溫度，就連台灣街頭常見的鵝肉麵攤也將以全新風貌呈現。

▲古早味鵝湯麵。（圖／饗賓餐旅提供）

9大餐區中的「Ocean Bar」主打新鮮海味料理；「Breeze」提供沙拉、現做手捲及Tapas西班牙下酒菜；「美樂地」則提供PIZZA、焗烤等療癒性美食；「VIVA」吃得到各種鐵板料；「快意町」則聚焦亞洲料理，將台灣街邊小吃鵝肉攤融入Buffet餐檯；「香鑲」以多國風味烤物為主軸，展現火候與香氣的極致平衡；「脆焠」則網羅世界各地的炸物精華；「Wonderland」則是甜點區；「Oasis」則是集結多達18款酒品。

▲日本仙台的70年傳奇名店「東山牛舌」。（圖／業者提供）

東山牛舌

來自日本仙台的70年傳奇名店「東山牛舌」，確定將在8月正式進軍台灣，首店選在統一集團最新百貨商場「Dream Plaza」。餐廳全套引進日方原汁原味技術與醬料配方，連炭火與燒烤流程也相同。為了強化沉浸式體驗，店內更打造半開放炭火燒烤區，不只聞得到香氣，看得到師傅炙烤的過程。

▲かつ丼屋 勝急主打豬排丼飯。（圖／慕里諾提供）

かつ丼屋 勝急

慕里諾國際餐飲集團繼「伊勢路–勝勢」、「靜岡勝政」之後，最新引進日本三重縣大夢集團旗下的知名豬排丼品牌「かつQ」，以全新升級店型「かつ丼屋 勝急」進駐Dream Plaza，主打「厚切豬排」。7月25日至7月27日開幕首3日推出每日前20名點用「厚切里肌豬排丼飯」享半價優惠。

不同傳統炸豬排丼將蛋液與炸豬排同煮的方式，「勝急」改以歐姆蛋與豬排分離製作，分別保留滑蛋香濃柔嫩與豬排酥脆多汁。主角炸豬排使用究好豬，主廚團隊視部位需求進行低溫熟成，再將豬肉沾裹新鮮麵包粉，並使用集團升級導入的「遠赤外線油炸機」，以其穩定油溫直接穿透肉質中心降低油炸時間的特性，炸出玫瑰粉紅豬排切面。

▲LillA招牌「奶油牛肉漢堡」。（圖／取自LillA臉書）

LillA

開展餐飲集團旗下美式餐廳LillA在2023年熄燈，不過當時曾預告會在台北重新跟大家見面，現在確定進駐統一Dream Plaza。

2022年，南加州風情的美式餐廳LillA在竹北地區開幕，招牌是奶油牛肉漢堡，自製漢堡肉排搭配起司、芝麻葉與酸黃瓜，麵包則是自家烘焙的酸種麵包；墨西哥手撕豬及薯餅則是餐廳人氣品項，馬鈴薯餅上面堆疊著醃製手撕豬，最上層還有顆半熟蛋。

▲麵屋武藏信義店7/25開幕。（圖／麵屋武藏提供）

麵屋武藏

登台已超過10年的日本拉麵品牌「麵屋武藏」，繼前年重回東區開出光復店後，7月25日也將進駐Dream Plaza，並且連續3日祭出「買一送一」活動。

日本麵屋武藏師法劍聖宮本武藏的二刀流心法，每家店都是雙湯頭，藉由兩者比例不同，創造出不同的風味，像是光復店混合魚介與豚骨，信義店的招牌湯頭「武藏」，則是融合豚雞與魚介。其中豚雞湯濃郁感十足，純動物系熬製，口感濃厚醇香，魚介則特選竹莢魚干、片口煮干、昆布熬煮，這兩款湯頭也被列入菜單之中。

麵屋武藏信義店也推出限定麵「豚天一本」，以日本池袋的「二天店」為發想，二天是以炸物搭配拉麵、沾麵為主的拉麵店。炸物特選老饕豬條肉，用製作叉燒的方式，做出長度17cm的長條狀叉燒，裹上麵衣及五色米果炸至表面酥脆，口感吃起來像豬排也像叉燒。每日限量15碗。

▲台式牛排品牌「排排沾Rock Beef」。（圖／業者提供）

排排沾Rock Beef

主打多款醬汁風味的創新台式牛排品牌「排排沾Rock Beef」，從經典招牌黑胡椒、蘑菇醬、到「蘑胡關係醬」都很推薦，並供應「黃金蒜香奶油飯」配牛排。除了「手打A5和牛漢堡排」、濃郁爆棚的「火山熔岩起士排」，還研發「黃金酥炸小籠包」、「招牌法蘭西多士」等許多小吃搭餐。

▲八色烤肉mini主打專為單人設計的韓式烤肉。（圖／八色烤肉提供）

八色烤肉mini

「八色烤肉mini」主打專為單人設計的韓式烤肉品牌，結合各式經典韓式小吃，以及道地韓式鍋物，為「獨食」族群開創了全新的韓式烤肉體驗，除了招牌八色烤肉，另外還有直火嫩烤豬頸肉、韓式醬淋烤牛肉、八色海陸雙饗等不同套餐。這次進駐DREAM PLAZA，首度推出「菜換肉」服務，套餐內的小菜與生菜可免費升級為嫩煎雞腿肉，搭配更加靈活。

▲漢來上海湯包是現點現做，肉鮮皮薄、汁多燙口。（圖／漢來美食提供）

漢來上海湯包

繼桃園之後，漢來上海湯包終於在台北市展店，台北Dream Plaza店7月25日開幕。這裡的湯包現點現做，肉鮮皮薄、汁多燙口。師傅將一顆顆約6公克的麵糰手擀至薄可透光，餡料則使用溫體豬前腿肉和梅花豬肉，入料後捏出剛剛好18摺的摺數放入蒸籠。另一道招牌則是上海生煎湯包，使用燙麵揉出有嚼勁的麵皮，餡料中更加入蔥花增加香氣，煎至金黃後灑上蔥花跟黑芝麻。

▲養心茶樓主打蔬食料理。（圖／記者黃士原攝）

養心茶樓

蔬食餐飲領導品牌「養心茶樓」開業10多年後，首度進駐商場開設分店。餐廳提供近百道菜色，包括冷盤、熱炒、港式飲茶點心，強調使用天然、在地的食材與色香味兼具的料理手法，讓不吃素的人也能愛上了蔬食料理。