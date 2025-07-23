麥吉「水果雪酪綠茶系列」全門市開喝　火龍果升級版有果肉

▲麥吉推出夏季最新「水果雪酪綠茶系列」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接炎炎夏日，手搖飲品牌「麥吉 machi machi」推出全新消暑「水果雪酪綠茶系列」，選用清爽綠茶做為基底搭配檸檬雪酪，還有加入火龍果的升級版輕盈選擇，即日起於全門市開賣。

▲檸檬雪酪綠茶口感酸甜清爽。

▲火龍果檸檬雪酪綠茶吃得到細微果肉。

麥吉「水果雪酪綠茶系列」一共推出2款新品，「檸檬雪酪綠茶」是選用茉莉綠茶基底加入檸檬雪酪，口感酸甜又帶有一抹檸檬皮的微苦清香，清爽又解膩，中杯售價70元；升級版「火龍果檸檬雪酪綠茶」則搭配經典檸檬雪酪綠茶再結合火龍果，能吃得到細膩果肉，中杯售價75元，即日起限時上市。

▲UG再度攜手「告五人」推出最新「傻瓜奶茶」，還有「哈瓜奶茶」升級回歸。

「UG樂己」本周也再度攜手人氣天團「告五人」推出夏季最新聯名，「傻瓜奶茶」使用犬青最愛「米香玉露菁奶茶」結合哈密瓜風味，能喝到濃濃糯米香及果香；更推出「哈瓜奶茶2.0版」，選用哈密瓜風味搭配三窨十五茉UG奶茶，2款中杯售價皆為75元，7月21日起於全門市上市，預計販售至9月中旬。

▲買新品還可抽告五人演唱會、簽名專輯，以及限量貼紙只送不賣。

同步推出限量「哈瓜X傻瓜」套組，一組就能喝到2款飲品，還附贈品牌雙杯保冷袋，數量有限、售完為止，且可參加抽簽名專輯活動再加碼送貼紙，每店限量200組；加碼7月21日起至8月31日凡UG會員購買哈瓜奶茶或傻瓜奶茶1杯，即可參加抽獎活動，有機會前往「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」告五人巡迴Livehouse演唱會。