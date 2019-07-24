最靠近北韓的地方！　DMZ參觀攻略報乎你知

點評：有機會一定要來一次的地方！！！

▲由展望台看過去的視角，對面為開城工業區。

記者陳羿妏／韓國報導、攝影

想要參觀南北韓邊界，並從南韓方向的視角遠眺北韓這個神秘國度其實並非難事，只是需要向旅行社提前預約行程，內容為參觀DMZ非武裝地帶以及JSA共同警備區這兩區域，其中JSA便有大家所熟知的板門店，而若是沒有提前預約到行程的人，可自行搭車至前往臨津閣，也就是DMZ的賣票處，買完票之後搭乘接駁車前往DMZ參觀，自行前往者則無法參觀到板門店。

▲出發前務必帶上護照，購票及搭乘接駁車時檢視身份會需要用到，此為位於臨津閣DMZ安保觀光行程的賣票處，若沒有攜帶護照只能在臨津閣這裡參觀。

DMZ位於京畿道坡州市，從首爾站搭乘京義中央線至汶山站，出站後搭乘公車或者是計程車前往臨津閣站，亦或是搭乘一天來回分別只有一班車次的DMZ和平列車，可以直接抵達臨津閣站。由於DMZ屬於軍事管制區域，購票後需要搭乘接駁車至DMZ裡面，其中遊客購票的DMZ安保觀光行程包含：第三隧道、都羅展望台、都羅山站、統一村農產直銷區，總共是兩個半小時會結束這趟行程。

▲購票時會先詢問參觀第三隧道是以徒步或是搭乘列車下去，上車時需要按照票券上的座位號碼乘坐，下車時接駁車司機會告知每個景點可停留的時間以及上車時間。

第三隧道

總長1635公尺的第三隧道，和第一、第二這兩條隧道一樣皆是北韓有意侵略南韓的遺跡，其中第三隧道相較其他隧道位置更為接近首爾市中心，因此被南韓政府發現後便將其封堵，而現在為開放給觀光客參觀使用，可徒步下去或者是搭乘列車，進去參觀時是必須將個人隨身物品放置在入口外的置物櫃，且隧道內禁止攜帶任何照相工具。

▲過了安檢門後，每人皆需要配戴一頂防護安全帽，以免行走較為低矮的隧道時受傷了。

▲隧道內無法拍照，但入口處有看板提供遊客合照紀念。



都羅展望台

這裡為南韓境內最北邊的展望台，從接駁車下車後會先看到以前的展望台，但目前是不開放的，民眾需要步行五分鐘才能抵達新的展望台，走進去之後搭乘電梯至三樓天臺，便能向北方眺望景致。新的都羅展望台與舊的相比最大優點便是可以免費使用望遠鏡，天台的面積很寬廣，可以從任何一處看向北韓，而從望遠鏡裡頭可以清楚看到開城工業區建築物的樣子。

▲展望台位於三樓的天臺，民眾可以免費使用望遠鏡欣賞景致。

都羅山站

此站為南韓境內最北邊的火車站，往北邊繼續行駛的話便到開城，雖然是往平壤方面的列車，但目前行駛的部分只有一天來回各一班次的DMZ和平列車可以直達及離開都羅山站而已，沒有搭乘和平列車的民眾如果想進去月台，是可以向櫃檯購買紀念票券進入月台參觀，還有紀念印章提供遊客使用。

▲都羅山站於2002年4月時啟用，外觀設計非常新穎。

▲紀念車票一張為1000韓元，可以進入月台參觀。



統一村農產直銷區為行程的最後一站，此區主要販賣紀念品、統一村的農產品以及有食堂提供休息及用餐的地方，結束之後接駁車一樣會開回臨津閣，民眾可以下車後在臨津閣觀光區繼續參觀，此處有許多當時韓戰留下的各種遺物，而這也是南北韓共同聲明發表的觀光區。

▲臨津閣觀光區，建議可以在DMZ行程結束後參觀。

▲自由之橋，韓戰時南北韓在此地交換戰俘。

臨津閣觀光區임진각관광지

地址：경기도 파주시 문산읍 임진각로 148-53