饗賓新品牌「URBAN PARADISE」九大餐區搶先看！7/25開幕　海膽干貝必吃

▲饗賓餐旅新Buffet品牌URBAN PARADISE 7月25日開幕。（圖／饗賓餐旅提供，以下同）

記者黃士原／台北報導

繼「饗饗」、「旭集」、「饗 A Joy」之後，饗賓餐旅集團再度推出全新Buffet品牌「URBAN PARADISE」，7月25日正式進駐Dream Plaza，已可線上訂位。餐廳設計了全新九大餐區，料理橫跨全球多元餐酒文化，有美墨的熱情奔放、日式的細膩精緻，也有國人熟悉的台味，街頭常見的鵝肉麵攤也以全新風貌呈現。

7月25日開幕的URBAN PARADISE，是饗賓餐旅集團最新的餐酒Buffet品牌，坐落於「Dream Plaza」5樓，占地417坪，提供306席座位。品牌以「都會饗樂 × 微醺時光」為核心概念，顛覆傳統餐酒館與Buffet的既定印象，料理橫跨全球多元餐酒文化，從美墨的熱情奔放、歐陸的經典優雅、日式的細膩精緻，以及國人熟悉的台味，街上的鵝肉麵攤也以全新風貌呈現。

▲「Ocean Bar」餐區最具話題的創意料理是「海膽干貝最中」。

URBAN PARADISE全新設計九大餐區中，「Ocean Bar」主打各國新鮮海味料理，這裡最具話題的創意料理是「海膽干貝最中」，以酥脆餅殼包覆濃郁滑順的海膽與醋飯；「Breeze」提供沙拉、現做手捲及Tapas西班牙下酒菜，其中「Bring Your Own Bag」將美國流行的餐車文化帶到餐檯，以3種不同口味的玉米起司片為基底，隨意添加喜愛配料。

「美樂地」吃得到PIZZA、焗烤等療癒性美食；「VIVA」餐區主打鐵板料理，必吃「干貝楓糖奶油鬆餅」使用2S生食級干貝，在鐵板上煎至金黃微焦，佐以昆布奶油與楓糖奶油，再搭配外酥內軟的鬆餅，「煙燻熟成牛腹」選用牛腹部位，先經過24小時香料醃製，再8小時低溫慢煮，最後煙燻工法收尾，肉質軟嫩、煙香內斂。

▲「快意町」餐區將台灣街邊小吃鵝肉攤融入餐檯，其中「古早味鵝湯麵」湯頭醇香濃郁。

「快意町」聚焦亞洲料理，「古早味鵝湯麵」把街邊小吃融入Buffet餐檯，其湯頭醇香濃郁、鵝油輕繞，鹹香剛好；以多國風味烤物為主軸的「香鑲」，展現火候與香氣的極致平衡：「脆焠」網羅世界各地的炸物精華；「Wonderland」提供藝術級甜點、奢華聖代與各式冰淇淋，讓用餐客人盡情享用。

URBAN PARADISE最大特色就是以Buffet型態演繹餐酒文化，「Oasis」集結18款酒品，除紅酒、白酒、氣泡酒，也提供清酒、梅酒及小米酒，還有4款專屬調酒，其中以URBAN PARADISE為名的主題調酒，運用鳳梨、柳橙、紫蘇，交織出明亮層次。

▲九大餐區中的「Oasis」，集結18款酒品。（圖／饗賓提供）

URBAN PARADISE主張「輕奢微醺」的生活風格，也攜手「GBA 精釀啤酒」提供3款風味迥異、適餐性極高的精釀啤酒；其中「小麥酵母愛爾」展現正統德國風味，口感清新細緻；氣泡感適中「梅爾森拉格」則以濃郁麥芽香為主調，入口甘醇滑順，融合焦糖、堅果、太妃糖等深層香氣；「OASIS」是GBA特別量身打造的限定酒款，帶有宜人麥芽甜香、苦味輕盈。

URBAN PARADISE線上訂位網址：https://www.feastogether.com.tw/booking/URBANPARADISE

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