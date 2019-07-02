開業六十年！米其林認證的蔘雞湯　首爾在地人排隊也要吃

點評：夏天到首爾就是要吃蔘雞湯以熱治熱一下～

▲高麗蔘雞湯고려삼계탕 光化門分店。

記者陳羿妏／韓國報導、攝影

說到韓國的養生飲食方面，絕對少不了家喻戶曉的「蔘雞湯」，除了觀光客必去的土俗村蔘雞湯之外，其實韓國當地人更常去的是「高麗蔘雞湯」。1960年開業至今已將近有六十年的歷史，且榮獲米其林的肯定，一到中午用餐時間，人潮便迅速爆滿，而店面除了有市廳本店之外，光化門附近也有一家分店，讓想吃的民眾可以有不同分店的選擇。

▲經典蔘雞湯，吃法是先品嚐原始湯頭味道後再加入店家提供的人蔘酒增添風味。



店內雖然有很多種蔘雞湯的品項，第一次造訪的民眾建議可以先點經典蔘雞湯，店家以最傳統的方式，使用雛雞並將糯米、錦山產四年以上的人蔘、蒜泥放入整隻雞的肚子裡，縫起來後進行燉煮，湯頭喝起來本身為清淡甜味，吃的時候可以先品嚐湯的原味後，將一旁店家附贈的人蔘酒加進湯裡，酒精揮發後留下濃郁的人蔘香氣，喝起來的味道層次更加豐富，而雞肉的部分也因為長時間的燉煮，軟嫩且骨肉分離，搭配糯米以及蒜泥一起享用，感受入口即化的滋味。

▲用筷子輕輕撥開便可看到軟嫩的雞肉從骨頭上剝落下來，而雞的內部可以看到店家放了滿滿糯米及人蔘、蒜泥。

▲除了經典口味外，其實還有山蔘、鮑魚口味蔘雞湯或選用烏骨雞的蔘雞湯以及烤全雞、鮑魚粥等品項。

▲店家提供的醬料以及蘿蔔泡菜可根據自己的口味自行搭配。

蔘雞湯在韓國人當中其實四季都會享用，但最初有這項湯品的出現是因為韓國古代貴族兩班在夏天時喜歡用來滋補的膳食，透過「以熱治熱」的方式，吃蔘雞湯的同時由汗水排出體內不好的東西，因此夏天時許多人韓國人都喜歡吃蔘雞湯。

高麗蔘雞湯고려삼계탕 光化門分店

地址：서울특별시 종로구 세종로 164

時間：10:30～21:30