中部首座「台中海洋館」8/21開幕！10米大魚缸、4大展區亮點速覽

▲從2022年蔚為話題的「台中海洋生態館」終於迎來好消息。（圖／台中市觀旅局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

延宕多年的「台中海洋生態館」終於迎來好消息！台中市觀旅局鬆口，預計最遲會在8月21日營運，屆時民眾將能巡遊在2.25公頃、5層樓的空間，沿途探索大洋缸、水母、河口濕地、大甲溪流域等4大展區，開幕後勢必成為台中海線新亮點。

「台中海洋生態館」位於梧棲漁港旁，是中部首座水族館，外型如同一顆巨岩，藉此象徵台中港是大甲溪流域沖刷下來的第一塊基石。2019年時，確認OT委外給南仁湖育樂公司的專案公司-海珹股份有限公司營運，和屏東海生館BOT案為同一家廠商。

▲「台中海洋生態館」位於梧棲漁港旁，是中部首座水族館，外型如同一顆巨岩。（圖／台中市觀旅局提供）



台中市觀旅局對《ETtoday新聞雲》指出，「台中海洋館」已依「促進民間參與公共建設法」規定點交給營運廠商辦理營運展示的裝修工程，目前廠商正在積極趕辦中，並且考量台中海洋館為活體展示館，生物入缸需要相關作業時間，廠商將依契約規定以114年暑假營運為目標，最遲將於8月21日營運。

「台中海洋館」占地約2.25公頃，分為5層樓，1樓規劃為大廳服務區、巨型大水槽展示區、河口生態展區，2樓為水族展示區、紀念品區，3樓為深海奇觀展區，4樓為景觀餐廳、咖啡輕食區，5樓為觀景平台、屋頂花園等。其中，水深10公尺、蓄水量達700公噸的巨型大洋水槽，將是全台第二大的展示缸。

▲台中海洋生態館預計最遲會在8月21日營運。（圖／台中市觀旅局提供）



台中海洋館以「從台中河川，流向世界之海」為主軸，藉由台中地區豐富的水文生態，展示從河川上游、中游、下游至河口的完整水域系統，呈現濕地多樣性的生物樣貌與棲地特色，四大水族展示區包括大洋缸、水母、河川濕地生態、大甲溪流域展區，以及特展區等，結合數位多媒體，讓觀展體驗更豐富多元。

▲位於戶外廣場的「悠游水漾」。（圖／台中市觀旅局提供）



不只館內精彩，戶外廣場也設置2大公共藝術品，分別為象徵海洋、不規則造型的「悠游水漾」，以及由多個鏤空圓柱體組成的「到海邊坐坐」，為館外增添打卡點。因海洋館鄰近人氣景點「梧棲漁港」與「高美濕地」，屆時可以安排台中海線一日遊。

至於民眾關心的票價部分尚未出爐，觀旅局說，OT營運廠商將綜合考量基本工資、電價、同業定價等因素，依照市場行情，尚待最後審核；另也會有線上購票網站開放預購。